AVA Pharma Company Limited เปิดตัว TheraFill นวัตกรรมแห่งการฟื้นฟูผิวระดับสากล

บริษัท เอวา ฟาร์ม่า จำกัด โดย “ฐกรฐ์ กาญจนากร” ประธานกรรมการผู้จัดการ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จัดงาน “TheraFill Summit 2025: The Future of Regenerative Aesthetics” เปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ TheraFill เทคโนโลยี “คอลลาเจนสดสำหรับฉีดเติมเต็มผิวหน้าโดยเฉพาะ” (Injectable Collagen) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ไทย พร้อมด้วย KMFDS, GMP, CE และ NET ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของการฟื้นฟูผิวแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power (Rangnam) ห้อง Infinity Room โดยมีแพทย์ผิวหนัง แพทย์ความงาม และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง เพื่ออัปเดตองค์ความรู้ในหัวข้อ Scientific Seminar Product aunch และ Clinical Forum โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Dr. Hae-jin Lee, M.D., Ph.D. แพทย์ผิวหนังและผู้อำนวยการ Kanghan Dermatology Clinic ประเทศเกาหลีใต้ ผู้มีประสบการณ์ด้าน Collagen Regeneration และเทคนิคการฟื้นฟูผิวในระดับสากล
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย ได้แก่ ศ.นพ.วาสนภ วชิรมน ( อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ), ดร.เบญริตา จิตอารีย์ ( แพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ), ดร.พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ ( แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เวชศาสตร์ความงาม และการชะลอวัย จาก RWC Clinic ) และ นพ.เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ ( ผู้ก่อตั้งและแพทย์ประจำ Dio Clinic ) โดยทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เชิงลึก ตั้งแต่งานวิจัยด้านคอลลาเจน โครงสร้างฟื้นฟูผิว การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการแชร์ประสบการณ์ทางคลินิกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้จริง
ฐกรฐ์ กาญจนากร กล่าวว่า “TheraFill Summit 2025 คือก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของเอวา ฟาร์ม่า ในการยกระดับวงการแพทย์ด้านความงามของไทย ด้วยองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Regenerative Aesthetics ในภูมิภาค”