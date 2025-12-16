"CONTROL Resonant" แอ็คชั่นเหนือโลกภาคต่อ เมื่อน้องชายขอเป็นฮีโร่

"ดีแลน ฟาเดน" ชายหนุ่มเลือดร้อนผู้มีพลังแปรเปลี่ยนอาวุธได้ดั่งใจนึก เตรียมพร้อมเปิดศึกกับเหล่าอสูรต่างมิติแทนพี่สาวในปี 2026
Remedy Entertainment ประกาศเปิดตัว CONTROL Resonant ผลงานเกมภาคหลักตัวใหม่อย่างเป็นทางการในจักรวาลชื่อดัง ที่มีกำหนดแผนพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (Steam / Epic Games Store) ภายในปี 2026
เรื่องราวในเกมภาคนี้จะติดตามการผจญภัยของ "ดีแลน ฟาเดน" (Dylan Faden) หนุ่มวัยคะนองผู้เป็นน้องชายแท้ๆของหญิงสาวตัวละครเอกในเกมภาคแรก ซึ่งภายหลังจากที่เขาถูกหน่วยงาน FBC ควบคุมตัวอยู่นานนับหลายปีในฐานะมนุษย์ผู้มีพลังพิเศษ ในที่สุดเขาก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อปลดปล่อยศักยภาพ ในมหาศึกกอบกู้นครแมนฮัตตันที่ปัจจุบันถูกพวก Hiss และ Mold กลืนกินพลิกโฉมไปเรียบร้อย
ในการปลดล็อคขีดจำกัดพลังเหนือธรรมชาติ ดีแลนจำเป็นต้องออกเดินทางตามหาพี่สาว Jesse Faden ผู้ดำรงตำแหน่ง FBC Director ซึ่งเป็นบุคคลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดและเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้ที่รู้จักวิธีในการควบคุมพลังพิเศษของเขา เพราะถ้าหากไม่ฝึกฝนควบคุมให้ดีๆพลังนี้อาจทำลายล้างโลกได้เลยทีเดียว
สำหรับความสามารถหลักๆของดีแลนนั้นถูกเรียกว่า Aberrant อันเป็นพลังในการแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์อาวุธได้แบบสารพัดนึก บางเวลาอาจเป็นค้อนหนักใช้ทุบตี หรือบางทีอาจเป็นดาบคู่แหลมคมใช้เฉือนฟันศัตรู อยู่ที่ผู้เล่นจะจินตนาการนำมาดัดแปลงประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ ดูไปสไตล์คอมแบทระยะประชิดของเขาก็ช่างคล้าย ดันเต้ จากซีรีย์เดวิลเมย์ครายเสียเหลือเกิน ซึ่งสวนทางกับตัวพี่สาวในภาคแรกที่เน้นใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุและควักปืนยิงจากระยะไกล
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*