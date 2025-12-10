"Heartopia" เตรียมเปิด Final Test ทั่วโลก 11 ธันวาคมนี้!

Heartopia เกมมือถือจำลองการใช้ชีวิตสุดสโลว์ไลฟ์ จากบริษัท XD Inc เกมจำลองการใช้ชีวิตที่เล่นได้อย่างอิสระตามใจ เตรียมเปิดทดสอบ Final Test ทั่วโลก ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. จนถึง 24 ธันวาคมนี้
ภายใต้การนำของดวงดาวลึกลับ ผู้เล่นจะรับบทเป็น "นักพัฒนา" พร้อมสุ่มผู้เล่น 11 คน จะถูกพาผ่านโกลาหลของมิติเวลาและอวกาศ สู่เกาะที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มความชีวิตชีวา เหตุการณ์ลึกลับ และสีสันอันสดใส
นักพัฒนาจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง สถานที่ที่เป็นที่ดินแดนในฝันสามารถสร้างบ้านได้อย่างอิสระในเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ โดยจะเริ่มจากการรวบรวมวัสดุก่อสร้างและอิฐด้วยตัวเอง ไปจนถึงการค่อย ๆ สร้างบ้าน การทาสีภายในและภายนอกด้วยสีที่ชอบ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เตียง ของตกแต่งภายใน โคมไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพิถีพิถันด้วยตัวเอง พร้อมกับประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตในเมืองที่สมบูรณ์แบบ
นอกจากอิสระในการสร้างและดีไซน์แล้ว นักพัฒนายังสามารถปลดล็อกภารกิจ งานอดิเรกต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น เลี้ยงแมว ทำสวน ทำอาหาร จับแมลง ดูนกและตกปลา แถมยังสามารถจัดปาร์ตี้ใหญ่ ๆ ในคฤหาสน์ส่วนตัว ไปเยี่ยมเพื่อน
ปลดล็อกและค้นพบเรื่องราวลึกลับที่น่าติดตามมากมายที่ซ่อนอยู่ในเมืองแห่งความสุขนี้ แมทซ์ชุดตามใจ มาประชันความงามกับเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้าน หรือว่าจะมาผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม ใช้เวลาว่างเล่นกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
Heartopia จะเปิดทดสอบ Final Test ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. จนถึง 24 ธันวาคมนี้ และเตรียมเปิดตัวเกมทั่วโลกบนแพลตฟอร์มมือถือและพีซีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://tap.io/V2ZQeyn ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่ Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram และ Discord
คลิกเพื่อไปเข้าร่วมทดสอบ Final Test:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xd.xdtglobal.gp
Windows PC (Taptap): https://d.tap.io/pc/latest/coop-pc?jid=id231364
