ทลายปาร์ตี้เซ็กส์หมู่โรงแรมกลางกรุง แอบถ่ายคลิปปล่อยลงแอป X แลกเก็บค่าเข้าดู

ตำรวจ ดส.บุกจับหนุ่มจัดปาร์ตี้เซ็กส์หมู่ในโรงแรม ย่านรัชดา มีการแอบถ่ายคลิปไปเผยแพร่ลงในแอคล็อคแอป X แลกเก็บค่าเข้าชม
วันนี้ (10 ธ.ค.) พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง ผกก.กก.ดส. พ.ต.ท.นราธิป คงเพ็ชร์ รอง ผกก.กก.ดส. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส. พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ร่วมกันจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี โดยจับกุมได้ที่ห้องเลขที่ 607 โรงแรมแห่งหนึ่งแถวรัชดา
ในความผิดฐาน ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทํา ผลิต มีไว้นําเข้า หรือยังให้นําเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือทําให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iphone รุ่น 16 Pro max จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iphone รุ่น 15 Pro max จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ galaxy z fold2 5g MacBook จำนวน 1 เครื่อง ยาป๊อปเปอร์ (สารระเหย ใช้ลดความปวดทวารหนัก) จำนวน 65 ขวด, ถุงยาง จำนวน 13 ชิ้น ยาไวอากร้า จำนวน 3 แพค เจลหล่อลื่น จำนวน 6 หลอด ห่วงรัดโคน (Cock Ring) สวมรอบโคนอวัยวะเพศชาย จำนวน 11 ห่วง
ก่อนทำการจับกุม จนท.ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีบุคคลใช้โซเชียลมีเดีย X เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่แอดมินกลุ่มแอคล็อค X ลักลอบเผยแพร่ภาพ และคลิปวิดีโอลามกอนาจาร ผ่านทางโซเชียลมีเดียแอดล็อค X จึงทำการสืบสวนเพื่อขยายผล โดยการให้สายลับติดต่อเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่ม X ดังกล่าว และจ่ายเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่ม ราคา 449 บาท
สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนท.ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่านายเอ (นามสมมุติ) มีการโพสต์ชักชวนในโซเชียลมีเดีย X มีการจัดปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พิกัดนัดพบ MRT ลาดพร้าว เวลา 19.30-23.30 น. และมีการเก็บเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่จำนวน 289 บาท ต่อมา จนท.ชุดจับกุมได้วางแผนกับสายลับจ่ายเงินค่าเข้าปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ เมื่อถึงเวลานัดหมายสายลับได้เดินทางไปที่ห้องเลขที่ 607 โรงแรมแห่งหนึ่งแถวรัชดา ตามที่นายเอแจ้งสถานที่จัดปาร์ตี้ เพื่อใช้บริการทางเพศตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมี จนท.คอยซุ่มดูอยู่บริเวณใกล้เคียง
จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. สายลับแจ้ง จนท.ว่าสถานที่ดังกล่าวมีการจัดปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่จริง มีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 7 คน กำลังมีเพศสัมพันธ์กันจริง จนท.ชุดจับกุมจึงได้ไปเคาะห้องพักดังกล่าว โดยได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอเข้าทำการตรวจค้น พบเป็นปาร์ตี้ของกลุ่มคนรวมตัวเปลือยกายมีเพศสัมพันธ์ จึงทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการตรวจสอบพบว่า นายเอทำหน้าที่ถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจารปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ จำนวน 1 คน มีบัญชีของกลางที่ 1 สำหรับใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารในโซเชียลมีเดีย X ที่ประชาชนเข้าถึงได้ และใช้ในการลงการโปรโมตชักชวนในการจัดปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ในครั้งนี้จริง และจากการตรวจสอบพบว่า มีบัญชีของกลางที่ 2 เป็นแอ๊กเคาต์ล็อค X ที่มีการเก็บเงินเข้าจำนวน 449 บาท ซึ่งมีการเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารในแอ๊กเคาต์ล็อค X จริง และยังพบคลิปสื่อลามกอนาจารในการปาร์ตี้เซ็กซ์หมู่ในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จนท.ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสิทธิตามกฎหมาย ด้านนายเอให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า ตนได้ใช้โทรศัพท์ของกลางที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดไว้ ในการลงภาพ และคลิปวิดีโอลามกอนาจาร สำหรับให้ลูกค้าในกลุ่ม X โดยเก็บค่าสมาชิกเข้ากลุ่มราคา 449 บาทเป็นความจริง หลังจากนั้น จนท.จึงได้นำตัวผู้ถูกจับกุม และเอกสารต่างๆ ที่ กก.ดส. แล้วนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน เพื่อดำเนินคดี