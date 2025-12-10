“บอนนี บลู” อาจเจอคุก 15 ปี หลังนัดหนุ่มๆเตรียมทำคอนเทนต์ OnlyFans ที่บาหลี

โดนรวบจนได้สำหรับ “บอนนี บลู” ดาวโอนลีแฟน ที่ล่าสุดละเมิดกฏหมายที่บาหลีหลังเตรียมจัดคอนเทนต์ชุดใหญ่ งานนี้อาจติดคุกหัวโตถึง 15 ปีเลยทีเดียว
บอนนี่ บลู หญิงสาววัย 26 ปีคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ชื่อดังบน OnlyFans ถูกจับกุมพร้อมกับนักท่องเที่ยวชายอีก 17 คน ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านสื่อลามกอนาจารที่เข้มงวดของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เหตุการณ์นี้ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลก อาจส่งผลให้เธอต้องโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และปรับ 541,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17.2 ล้านบาท หากถูกตั้งข้อหาและตัดสินว่ามีความผิดอย่างเป็นทางการ
บอนนี่ บลู หรือชื่อจริง เทีย บิลลิงเกอร์ เคยโด่งดังจากการทำคอนเทนต์ นัดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 1,057 คนภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กโพสต์ระบุว่า ทางการอินโดนีเซียได้จับกุมเธอหลังได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่า เธอได้จ้างรถเพื่อเตรียมถ่ายทำวาบหวิว โดยมีเด็กหนุ่มมารวมตัวกันนับสิบในช่วงฉลองจบการศึกษาของเด็กมัธยมปลาย
พร้อมยึดอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ถุงยางอนามัยจำนวนมาก ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงรถตู้สีฟ้าที่ติดป้ายว่า “Bonnie Blue’s BangBus” ที่คาดว่าเตรียมไว้สำหรับถ่ายทำโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอใช้บัญชีอินสตาแกรมของเธอในการชักชวนนักท่องเที่ยวอายุ 18 ปีขึ้นไปให้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำหนังโป๊ในบาหลี การจับกุมเธอเกิดขึ้นหลังจากชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสเพราะกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอ ซึ่งเธอเคยโพสต์เชิญชวนโดยระบุว่า
“เฮ้ หนุ่มๆ ที่กำลังจะไปเที่ยวจบการศึกษาและสำหรับคนที่ใกล้จะบรรลุนิติภาวะ รอคอยที่จะพบพวกคุณแทบไม่ไหวแล้ว และฉันอยู่ที่บาหลี ดังนั้นพวกคุณคงรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไร”
รายงานระบุว่า ชายชาวต่างชาติ 15 คนจากทั้งหมด 17 คน ซึ่งมีทั้งชาวออสเตรเลียและอังกฤษหลายคน ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว แต่ บอนนี่ บลู ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่เธออาจถูกเนรเทศและห้ามกลับเข้ามาในประเทศอีก แทนที่จะถูกตัดสินจำคุก อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการคาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้น
“หากมี ‘มือที่มองไม่เห็น’ แนะนำให้เนรเทศ เธออาจถูกส่งตัวให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและส่งออกไปนอกประเทศ” ฟิโล เดลลาโน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก PNB Immigration ในจาการ์ตา กล่าว เขาเสริมว่าอุตสาหกรรมสื่อลามกมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหนึ่ง จึงทำให้การดำเนินคดีในอินโดนีเซียมีความซับซ้อนมากขึ้น
เดลลาโน ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า บอนนี่ บลู อาจเลือกบาหลีเป็นที่ถ่ายทพเพราะคาดหวังว่าถ้าถูกจับก็แค่โดนเนรเทศ ไม่ใช่การจำคุกซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
อย่างไรก็ตาม คริสต์ แอนดี้ ริคาร์โด เทอร์นิป ทนายความจาก Malekat Hukum International ได้เผยถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นว่า “บุคคลใดก็ตามที่อยู่ในดินแดนอินโดนีเซียและถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายฉบับที่ 44 ปี 2008 ว่าด้วยสื่อลามกอนาจาร อาจถูกดำเนินคดี หากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในอินโดนีเซีย อาจต้องเผชิญกับข้อหาทางอาญาและจำคุกสูงสุด 12 ปี”
นอกจากนี้ เทอร์นิป ยังระบุว่า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ITE) หรือบทบัญญัติที่กว้างกว่านั้นในประมวลกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียที่อิงตามหลักศีลธรรม ก็สามารถถูกนำมาใช้ได้
“ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความหนักแน่นของหลักฐาน หากมีหลักฐานเพียงพอ คดีอาจดำเนินต่อไปยังศาลอาญาได้ มิเช่นนั้น รัฐบาลอาจเลือกที่จะเนรเทศผ่านมาตรการทางปกครอง”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวต่างชาติต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังผู้ใหญ่หรือขาดความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมในบาหลี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
หญิงชาวยูเครนถูกเนรเทศออกนอกประเทศเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าถ่ายทำเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในอูบุด
หญิงชาวอเมริกันถูกเนรเทศออกจากประเทศเนื่องจากจัด “เวิร์คช็อปแบบแนบชิด”
อินฟลูเอนเซอร์ชาวรัสเซียถูกเนรเทศออกนอกประเทศเนื่องจากโพสต์ภาพเปลือยใกล้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในบาหลี
การจับกุม บอนนี่ บลู ยังคงเน้นย้ำถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายอนุรักษ์นิยมของอินโดนีเซียกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม แม้ว่ายังไม่มีคำตัดสินแน่นอน แต่กรณีนี้เป็นคำเตือนที่ชัดเจนสำหรับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่พยายามจะทำคอนเทนต์ในต่างประเทศ