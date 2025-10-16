รวบชาวจีนดัดแปลงบ้านพักเปิดโฮสเทลให้เช่า ลอบขายยาเถื่อน-ไวอากร้า

ตำรวจ สน.สุทธิสาร ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านดินแดง ดัดแปลงเป็นโฮสเทลให้เช่า พร้อมจับกุม 2 ลูกจ้างชาวจีน หลังพบมีการลักลอบขายยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน-ยาไวอากร้า
วันนี้ (16 ต.ค.) พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร พ.ต.ท.นิติธร ยศโชตวณิช รอง ผกก.สส.สน.สุทธิสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุทธิสาร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวาง นำกำลังเข้าบุกตรวจค้นบ้านพัก ภายในซอยอินทามระ 49 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
พ.ต.อ.พรเทพ เปิดเปิดเผยว่า หลังได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนจีนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและลักลอบทำงานผิดกฏหมาย โดยได้มีการดัดเเปลงบ้านพักเป็นโฮสเทลให้เช่าพัก และทำการไลฟ์สดขายสินค้า
จากการตรวจค้นพบ ชาวจีน 2 คน ทราบชื่อคือ นายเจียงฮัว ซึ่งเป็นคนเช่าบ้าน 2 หลัง ดังกล่าว และนายวู ทำหน้าที่เป็นลูกจ้าง จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังแรกพบผลิตภัณฑ์เก็บสินค้าอาหารและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา ยาไวอากร้า จำนวนมาก พร้อมบรรจุพัสดุส่งให้ลูกค้าอีกเป็นจำนวนมาก
ต่อมาได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอีกหลัง พบว่าภายในบ้านมีการดัดแปลงลักลอบเปิดเป็นโฮสเทลให้เช่าพัก และขายให้เช่าพระเครื่องและอุปกรณ์ไลฟ์สดภายในบ้าน
สอบถาม นายเจียงฮัว อ้างว่า เช่าบ้าน ในราคาหลังละ 15,000 บาท และไม่ได้ทำการให้เช่าต่อในลักษณะโฮสเทล ที่เห็นนั้นทำห้องพักไว้สำหรับเพื่อนต่างชาติของตนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทย ไว้สำหรับพัก
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมซึ่งทางสำนักงานเขตดินแดง จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคารดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หากพบการกระทำความผิดก็จะส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนภายหลัง โดยจะต้องเอาผิดกับเจ้าของบ้านพักหลังดังกล่าวด้วย