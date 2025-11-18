รวบสาวดาว X ถ่ายคลิปสยิวกับคนแปลกหน้า ปล่อยกลุ่มลับ รายได้ 6-7 หมื่นต่อเดือน

ตร.บุกจับสาวดาว X ผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน คาบ้านพัก จ.สมุทรปราการ ถ่ายคลิปโป๊แนวเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า นำไปโพสต์ลงกลุ่มสมาชิก รายได้เดือนละ 6-7 หมื่นบาท
วันนี้ (18 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. และ พ.ต.ท.สัญญลักษ์ สังขะภักดี สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. ชุดปฏิบัติการที่ 3/1 ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.ลรินญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ภายหลังขออนุมัติตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 861/2568 ลงวันที่ 16 พ.ย.2568 บริเวณหน้าบ้านพัก ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06.20 น.
สืบเนื่องจากชุดสืบสวนนครบาลได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนใช้โซเชียลมีเดีย X ถ่ายภาพและถ่ายคลิปโป๊แนวเอาต์ดอร์ จากการตรวจสอบพบว่าก่อนจะไปถ่ายคลิป จะชักชวนแฟนหนุ่ม ให้ไปถ่ายวิดีโอเป็นช่างภาพให้ตนเอง จะเป็นการออกไปตามพื้นที่ไม่ค่อยมีผู้คน หากพบเจอใครอยู่คนเดียว ไม่ว่า จะอายุเท่าไร จะทำการชักชวนให้มาจับหน้าอก มีเซ็กซ์กับตนเอง เมื่อเสร็จภาระกิจ ก็จะแยกย้ายต่างคนต่างไป จะไม่มีค่าตอบแทนให้กับคนที่มามีเซ็กซ์ด้วย
ต่อมาชุดสืบสวนนครบาลจึงทำการตรวจสอบพบว่า น.ส.ลรินญา เป็นหญิงที่ปรากฏภาพในคลิปดังกล่าว จึงสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอยู่ที่บ้านพัก ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนของขออนุมัติตามหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 861/2568 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2568 จนกระทั่งแสดงตัวเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ตนได้ออกจากงานประจำมา ไม่รู้จะไปทำงานอะไร จึงได้เริ่มถ่ายคลิปแนวเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า หลากหลายอาชีพ ทุกวัยอายุ ซึ่งทำมาแล้ว 4 ปีกว่า มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน และได้ค่าตอบแทนจากการที่มีคนมาสมัครสมาชิกเพื่อดูวิดีโอ เดือนละ 6-7 หมื่นบาท
เบื้องต้นแจ้งข้อหาข้อหา นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก ผลิต มีไว้ซึ่งสื่อลามกเพื่อการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป