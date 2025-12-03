เซเลบแห่ปลูกผัก สร้างฟาร์ม ปรับวิถีไลฟ์สไตล์ใฝ่หาธรรมชาติ

เห็นศิลปินนักแสดงหลายคนที่ผลงานหดหาย หันไปทำอาชีพอื่น อย่าง เกษตรกร ทำสวนทำไร่ ปลูกผัก ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์กันแบบจริงจัง ในแวดวงเซเลบก็เช่นกัน หลายคนเบื่อความวุ่นวายในเมือง ก็มุ่งหาธรรมชาติ ออกต่างจังหวัด ไปใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์กับสิ่งแวดล้อม จริงจังจนทำเป็นธุรกิจเลยก็มี ลองตามไปดูกัน
เริ่มที่สาวสวย “กัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์” หรือ “ป่าน วีทรีโอ” ที่นอกจากเล่นดนตรีแล้ว ยังเป็นเจ้าของฟาร์มที่เขาใหญ่ มีผลผลิตเป็นผักออร์แกนิกมากมายวางขายให้คนรักษ์สุขภาพ โดยเธอจับมือกับสามี ใช้ที่ดินของครอบครัวกว่า 9 ไร่ ที่เขาใหญ่ สร้าง Wenzel Organic Farm Khao Yai ที่มีจุดเริ่มต้นจากการปลูกผักที่ดีต่อสุขภาพไว้บริโภคเอง จนกลายเป็นฟาร์มจริงจัง เลี้ยงไก่ไข่และปลูกผักส่งขายกรุงเทพฯ ทั้งยังทำร้านอาหารให้ได้ไปเยี่ยมชมกัน
ไอดอลของคนเมืองที่อยากหวนคืนสู่ธรรมชาติ “แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์” ผู้สร้างสวนผักทำเกษตรบนดาดฟ้าของตึกใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท แถมได้ผลผลิตมากมาย ซึ่งตอนนี้เธอตั้งใจกลับสู่วิถีชนบทอย่างแท้จริง ด้วยการไปสร้างบ้านสวนเชียงดาว แพรี่พายฟาร์มสตูดิโอ ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สถานที่ที่ทำให้เธอค้นพบความรักในธรรมชาติและการเกษตร โดยตั้งใจให้เป็นทั้ง บ้านสวน และสตูดิโอเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องพืช ความงามจากธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เติบโตไปพร้อมกับผืนดิน
สำหรับพี่น้องคู่นี้ก็มุ่งหาธรรมชาติเช่นกัน โดย “โบ-ชญาดา เศวตนันทน์” ก็จริงจังกับการทำเกษตร ซึ่งมีบ้านสวนที่ต่างจังหวัด ทั้งทำนา ปลูกผัก ทำสวน มีผลไม้และผลผลิตมากมายไว้ให้รับประทาน ส่วนพี่สาว “แบม-จณิสตา จรูญสมิทธิ์” ก็ไปทำฟาร์มที่เขาใหญ่ มีทั้งดอกไม้ พืชผักมากมาย ส่งมาใช้ที่ร้านอาหาร Audrey’s
อีกหนึ่งสาวเก่ง “แหม่ม-คัทลียา กระจ่างเนตร์” ก็แบ่งเวลาจากการถ่ายละครไปสร้าง "สิรินทร์ฟาร์ม" ที่เชียงรายอย่างจริงจัง ทั้งฟาร์มออร์แกนิก ทำนา เลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติหลายสิบไร่ ซึ่งมีทั้งรีสอร์ทและร้านอาหาร พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว