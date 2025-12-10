"Resident Evil Requiem" หลุดภาพหน้าปก 'ลีออน' โผล่ร่วมเฟรม!

น่าจะยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการกลับมาปรากฏตัวของพ่อหนุ่มผมแสกสุดหล่อในผลงานเกมยิงผีภาคใหม่ล่าสุดของค่ายแคปคอม
ไม่ต้องเสียเวลาร่ำลือกันอีกต่อไป เมื่อวันนี้บนหน้าร้านค้า เพลย์สเตชัน สโตร์ เผลอทำการอัปเดตรูปภาพหน้าปกเกม Resident Evil Requiem ที่มีตัวละครโปรดขวัญใจแฟนๆอย่าง "ลีออน เอส เคนเนดี้" (Leon S. Kennedy) ยืนอยู่ด้านหลังสาวน้อยตัวละครเอก Grace Ashcroft ซึ่งเป็นการสื่อชัดเจนว่าพ่อหนุ่มรูปงามรายนี้จะหวนกลับมาให้พวกเราได้เล่นกันอีกครั้ง
บทบาทของลีออนในเกมนั้นยังคงเป็นปริศนา แต่ก็พอคาดเดาได้ว่าเขาน่าจะเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวที่โผล่มาช่วยสาวน้อยผู้บอบบางในภายหลัง เหมือนอย่างที่ "คริส เรดฟิลด์" (Chris Redfield) เคยทำมาแล้วกับเกม Resident Evil Village ด้วยจุดประสงค์ของทีมงานที่ต้องการให้พวกเราได้ลิ้มรสสัมผัสความสยองขวัญก่อนที่จะเปลี่ยนสลับเข้าสู่โหมดแอ็คชั่นบู๊ล้างผลาญในช่วงท้ายนั่นเอง
เกม "Resident Evil Requiem" มีกำหนดวางจำหน่ายลงทั้งเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2026 ซึ่งภายในงาน The Game Awards 2025 เช้าวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย ตัวเกมจะมีการปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ออกมาให้ได้รับชมกันและคาดว่าพี่ลีออนน่าจะถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการในงานวันนั้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*