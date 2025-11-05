ผุดไอคอนใหม่ "PS5" ที่อาจเป็นข่าวดีของคนมีคอนโซลและพีซี

กลายเป็นที่พูดถึงกันยกใหญ่ สำหรับสัญลักษณ์ปริศนาที่ปรากฏแสดงในหน้าเมนูเครื่องคอนโซล โซนี่ ที่เหมือนจงใจเดินตามรอย ไมโครซอฟต์
อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่า ณ ปัจจุบันบรรดาเกมส่วนใหญ่ที่ลงให้กับเครื่องเล่นคอนโซล เพลย์สเตชัน ท้ายที่สุดแล้วพวกมันมักจะถูกพอร์ตลงให้เล่นบนเครื่องพีซีในภายหลังด้วยเสมอ จึงไม่แปลกที่บริษัท โซนี่ จะพยายามฉุกคิดหาหนทางใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เล่น
เมื่อล่าสุดผู้ใช้งานทวิตเตอร์นาม Amethxst ได้ออกมาโพสต์ทั้งภาพสกรีนช็อตและคลิปวิดีโอหลักฐานยืนยันถึงสิ่งที่ทาง โซนี่ กำลังแอบซุ่มวางแผนกันอยู่ โดยสิ่งที่เขานำมาโชว์นั้นคือรูปไอคอนสัญลักษณ์ใหม่รูปแบบต่างๆที่อาจอัปเดตเข้ามาสู่เครื่อง PS5 ในอนาคต
จากภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แปลกตาใหม่ๆ อย่างรูปใบไม้สีเขียวและสีเทาที่อาจสื่อถึง Echo Mode หรือโหมดประหยัดพลังงาน, มีสัญลักษณ์รูป PS5/PC ประกบอยู่เคียงข้างกันเพื่อบ่งบอกให้ผู้ใช้ทราบว่ามีเกมใดบ้างบนสโตร์ที่ลงทั้งคอนโซลกับพีซี และที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุดคงเห็นจะเป็นสัญลักษณ์รูป Cross-Buy ซึ่งจุดประสงค์ที่ชัดเจนของมันยังไม่มีใครทราบ
I didn't think this and @Zuby_Tech's post would go viral, so:
- The screen is real (see video below)
- The symbols are present on PS5 (not PS4)
- The symbols are official Sony 'fonts' (uf-code: EF5B to EF61)
You can see them yourself by searching for my ID: yAmethxst https://t.co/abU35ihfHG pic.twitter.com/xz6e5u14v6— Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025
หากนำคำว่า "Cross-Buy" มาแปลไทยตรงตัว มันคงหมายถึงการจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมแบบข้ามแพลตฟอร์ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็ไม่กล้าฟันธงว่าหลักการทำงานของมันจะคล้ายคลึงกับแคมเปญ Xbox Play Anywhere ของบริษัทคู่แข่งที่ให้คุณจ่ายเงินซื้อเกมครั้งเดียวแล้วเล่นได้ทั้งบนเอ็กบ็อกซ์และพีซีมากน้อยขนาดไหน? เพราะถ้าเหมือนกันมันก็คงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าที่มีทั้งเพลย์สเตชันและพีซีมากทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
