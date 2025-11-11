"Resident Evil Survival Unit" เล่นฟรีบนมือถือ 18 พ.ย.

เกมผีชีวะฉบับฟรีทูเพลย์ ที่ให้คุณบริหารจัดการทรัพยากรและวางแผนกลยุทธ์เพื่อเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ ใกล้เปิดให้บริการแล้วในอีกไม่กี่วัน!
Aniplex จับมือ JOYCITY ร่วมกันประกาศเตรียมเปิดให้บริการ Resident Evil Survival Unit ผลงานเกมแนววางแผนเซอร์ไววอลโมบายในจักรวาลแฟรนไชส์ชื่อดัง ที่มีกำหนดเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นฟรีกันในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายนปี 2025 ทั้งบน iOS และ Android
ตัวเกมจะถูกเซตขึ้นในเมืองที่พังทลายเมื่อเชื้อร้ายเกิดการแพร่ระบาด ผู้เล่นจะถูกทอดทิ้งให้ติดอยู่ในซากปรักหักพังพร้อมกับกลุ่มผู้รอดชีวิตคนอื่นๆ หน้าที่หลักของเราคือการสร้างฐานทัพ ยึดครองทรัพยากร และขยายอิทธิพลเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน
ร่วมผจญภัยไปกับตัวละครชื่อดังอย่าง Leon S. Kennedy, Claire Redfield และ Jill Valentine ในการผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ โดยที่ทางเลือกและทุกการตัดสินใจของคุณจะเป็นตัวกำหนดเรื่องราว
ขณะที่คุณสำรวจแผนที่เพื่อหาทรัพยากร คุณจะได้พบกับกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มอื่นๆ ซึ่งคุณเลือกได้ว่าจะร่วมมือกับเขาหรือเลือกขัดแย้งเป็นศัตรู โดยที่การเลือกตำแหน่ง การจัดวางกำลังพล และการเลือกอุปกรณ์ต่อสู้ จะส่งผลต่อการรบแบบเรียลไทม์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
