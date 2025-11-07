“WeTV” ระเบิดความปัง! จัดงาน “WeTV Always More 2026” ยืนหนึ่งบันเทิงแห่งเอเชีย ขนทัพศิลปิน-เปิดตัว “ติงอวี่ซี” นั่งแท่น WeTV Global Ambassador

WeTV ประเทศไทยจัดงานสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “WeTV Always More 2026” เปิดตัว “ติงอวี่ซี” (Ding Yuxi) ซูเปอร์สตาร์หนุ่มสุดฮอตจากประเทศจีน ในฐานะโกลบอลแอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ WeTV พร้อมประกาศไลน์อัปคอนเทนต์สุดปังทั้งไทยและจีนเสิร์ฟความบันเทิงแบบครบรสจัดเต็มส่งท้ายปี 2025 ต้อนรับปี 2026 นับเป็นปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับการรวมตัวของศิลปิน-นักแสดงชื่อดังกว่า 80 ชีวิต ที่ตบเท้ามาร่วมเฉิดฉายบนพรมส้ม อาทิ เก่ง หฤษฎ์, น้ำปิง นภัสกร, โทมัส ธีร์ทัศน์,ก้อง ก้องภพ, จิมมี่ กานต์, โอม กฤต จาก DOMUNDI มาร์คจิ จิรันธนิน, โอม ฐิติวัฒน์,ปูน มิตรภักดี จาก GMMTV มาย ภาคภูมิ, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์ จาก Be On Cloud, หยิ่น อานันท์, วอร์ วนรัตน์ จาก ARGENTIS เอนจอย ธิดารัตน์, จูน ณัณณิริณ จาก COPY A BANGKOK พร้อมคู่จิ้นตัวท็อป และนักแสดงแถวหน้า แม็กกี้ รชต, บาส หัสณัฐ, อัพ ภูมิพัฒน์, ภูมิ ภูริพันธ์, ฟอร์ด ฐิติพงศ์, พีท วสุธร, เก้า สุภัสสรา, เต้ย พงศกร, คริส หอวัง, รัศมีแข, ธามไท, บูม รวีวิชญ์ และศิลปิน จาก HEADLINER Thailand ที่มาร่วมสร้างสีสันและมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับแฟนๆ ได้กรี๊ดกันอย่างสุดเสียง ณ ยูเนียนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์
ติงอวี่ซี (Ding Yuxi) โกลบอลแอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ WeTV กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น WeTV Global Ambassador ผมมีความสัมพันธ์อันดีกับ WeTV มาโดยตลอด และหลายผลงานของผมได้รับการตอบรับที่ดีผ่านแพลตฟอร์ม WeTV เสมอมา และผมหวังว่าจะได้เป็นสะพานเชื่อมให้แฟน ๆ ในจีนและแฟนๆ ทั่วโลกได้รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นผ่านคอนเทนต์ที่หลากหลายบน WeTV ผมเชื่อว่าซีรีส์และผลงานต่าง ๆ ไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิง แต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเรื่องราวของกันและกัน ผมตั้งตารอที่จะนำเสนอผลงานใหม่ให้แฟนๆ และทุกคนได้รับชม โดยเฉพาะ “ภูผาอิงนที (Fight For Love)” ที่กำลังออกอากาศอยู่ทาง WeTV และฝากรอติดตาม Escape to Your Heart ที่จะออกอากาศบน WeTV กันด้วยนะครับ”
WeTV ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ผ่านการนำเสนอคอนเทนต์หลักทั้งจีน ไทย รวมถึงเกาหลี และญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ อนิเมะ และรายการวาไรตี้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ประกาศไลน์อัปคอนเทนต์ส่งท้ายปี 2025 ต้อนรับปี 2026 ทั้ง WeTV ORIGINAL และ WeTV Exclusive นำทัพด้วย ซีรีส์ Boy’s Love (BL), ซีรีส์ Girl’s Love (GL) และ รายการวาไรตี้ พร้อมเตรียมเติมคลังซีรีส์จีนเกรด S+ ผลงานจากนักแสดงแถวหน้าของประเทศจีน อาทิ ไป่ลู่ (Bai Lu), ตี๋ลี่เร่อปา(Dilraba), ติงอวี่ซี (Din Yuxi), เมิ่งจื่ออี้ (Meng Ziyi), ซ่งเว่ยหลง (Song Weilong), โจวอี้หราน (Zhou Yiran ), และจางหลิงเฮ่อ (Zhang LingHe) เป็นต้น
12 ไลน์อัปคอนเทนต์สุดปังจาก WeTV Always More 2026
WeTV ORIGINAL ซีรีส์ Girl’s Love ‘Love For Hire รับจ้าง(เลิก)รัก’ ผลิตโดย COPY A BANGKOK ได้คู่ GL ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดบน WeTV เอนจอย ธิดารัตน์-จูน ณัณณิริณ มาการันตีความฟินความปัง ซีรีส์ Boy’s Love หลายแนว ได้แก่ 'Be My Player Two ซอโซ่ล่ามธีร์’ ผลิตโดย Studio Wabi Sabi การกลับมาอีกครั้งของ แม็กกี้ รชต-บาส หัสณัฐ กับซีรีส์ BL แนว E-Sport ที่สร้างมาจากนิยายดัง และได้รับความร่วมมือจากเกมฮิตอย่าง ‘RoV’ อีกด้วย, ‘Yesterday รอยรักวันวาน’
ซีรีส์เรื่องที่ 3 ของ ฟอร์ด ฐิติพงศ์-พีท วสุธร กับบทบาทใหม่ที่แฟนๆ รอคอย สร้างจากนวนิยายชื่อดังของจีน แนวโรแมนติกดราม่า ปมความรัก ความแค้น และการต่อสู้ทางธุรกิจ ผลิตโดย Tri Creation, ‘Never Forget Your Enemy’ ซีรีส์ WeTV ORIGINAL สัญชาติเกาหลีเรื่องแรกที่ดำเนินการผลิตโดย YYDS ร่วมกับทีมโปรดัคชันเกาหลีใต้ที่เคยมีผลงานสร้างชื่ออย่าง ‘Love For Love’s Sake’ ซึ่งเตรียมประกาศรายชื่อนักแสดงในเร็ว ๆ นี้, ‘Love of Silom รักแห่งสีลม’ ผลิตโดย YYDS บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณตำรวจกับหนุ่มบาร์โฮสผ่านฉากหลังย่านสีลม โดยมี อัพ ภูมิพัฒน์ ภูมิ ภูริพันธ์ ที่กลับมาร่วมงานอีกครั้งในฐานะนักแสดงนำของซีรีส์ และ ‘Akina’ ผลงานต่อเนื่องจากทีมผู้สร้าง “Top Form the Series”
ผลิตโดย WeTV และ Tailai Entertainment ที่ยังคงคุณภาพและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างครบเครื่อง ต่อยอดจาก “Top Universe” ซึ่ง Akina จะไม่ใช่ภาคต่อหรือภาคก่อน แต่เป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับ Top Form การเปิดตัววิดีโอคอนเซปต์ซีรีส์ “Akina” ในงานครั้งแรกได้สร้างความฮือฮาด้วยการกลับมาของ 2 หนุ่ม “Top Soul” บูม รวีวิชญ์ และ เต้ย พงศกร ที่ความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของทั้งคู่ยังไม่จบลงง่าย ๆ แถมยังมี “เงาบุคคลที่สาม” เข้ามาพัวพัน ยิ่งทวีความเข้มข้นให้กับเรื่องราว โดยผู้กำกับบอส วสกร ยืนยันว่าซีรีส์เรื่องนี้จะแตกต่างจากซีรีส์ BL แบบเดิม ๆ เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่และสนุกแน่นอน
WeTV Exclusive ที่เริ่มปล่อยของตั้งแต่ปลายปี 2025 รายการวาไรตี้ ‘รักไร้ขอบเขต LOVE (X)’ รายการ Dating Reality Show ที่เฟ้นหาคนโสดทั้ง 12 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และค้นหาความรักแบบไร้ขอบเขต โดยมี 4 ‘LOVE (X)PERT คริส หอวัง, รัศมีแข, ธามไท และเจนเย่ เมธิกา มาเป็น ‘ผู้สังเกตการณ์ความรัก’ ประจำรายการ มาต่อกันที่ฝั่งซีรีส์ Girl’s Love ‘Frozen Valentine ปิ๊งรักคุณพี่เย็นชา’ ซีรีส์ที่สร้างจากนิยายยูริชื่อเดียวกัน นำแสดงโดย นัตตี้ นัทธมณ–ญี่ปุ่น ภูริชญา
และซีรีส์ Boy’s Love 4 เรื่อง จาก 4 ค่ายดัง ‘Fourever You เพราะรักนำทาง Part 2’ ภาคต่อของซีรีส์ BL ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมา จาก Studio Wabi Sabi นำแสดงโดย บีเวอร์ พรรษพล-ต้นหลิว เมธาพัฒน์, เงิน อนุภาษ-โอ๊ต ธาราธร, พาย ศรัณวุฒิ-กอล์ฟ พสธร, ปอนด์ พลวิชญ์-เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์, แม็กกี้ รชต-บาส หัสณัฐ, ‘My Romance Scammer รักจริงหลังแต่ง’ ซีรีส์จาก GMMTV ที่ได้ โอม ฐิติวัฒน์-ปูน มิตรภักดี และ จูเนียร์ ปณชัย-มาร์ค จิรันธนิน เป็นนักแสดงนำ, ‘Police in Love ที่รักสารวัตรเธียร์’ การแต่งงานแก้เคล็ดของตำรวจหนุ่ม 2 คน ซีรีส์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ จากค่าย ARGENTIS การันตีความฟินโดย หยิ่น อานันท์-วอร์ วนรัตน์ ปิดท้ายด้วย ‘Magic Lover Series พ่อมดลุ้นรัก’ ซีรีส์แฟนตาซีเรื่องแรกจาก Mandee Work พร้อมสามคู่นักแสดงจาก DOMUNDI เก่ง หฤษฎ์-น้ำปิง นภัสกร, โทมัส ธีร์ทัศน์-ก้อง ก้องภพ และ จิมมี่กานต์-โอม ธนกฤต ที่การันตีความฟินด้วยยอดรับชม Pilot ทะลุ 4 ล้านวิว
แม็กกี้ รชต พิเชฐโชติ และ บาส หัสณัฐ พินิวัตร์ คู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์ 'Be My Player Two ซอโซ่ล่ามธีร์' กล่าวว่า
“พวกเรารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ 'Be My Player Two ซอโซ่ล่ามธีร์' ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้ร่วมงานกับทาง ROV ในเรื่องนี้เราสองคนรับบทเป็นโปรเพลเยอร์ E-Sport แฟน ๆ จะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของพวกเราในฐานะนักกีฬา E-Sport ที่แตกต่างจากเดิม นอกจากนี้เรายังมีซีรีส์อีกเรื่องคือ 'Fourever You Part 2' ต้องขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่ให้ความรักและติดตามซีรีส์ Fourever You ตอนนี้พวกเราได้มีภาค 2 มาเตรียมฉายให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึงกัน เราตั้งใจทำงานทุกชิ้นมาก เลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามซีรีส์ทั้งสองเรื่องของพวกเราบน WeTV ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ”
เอนจอย ธิดารัตน์ ปรือทอง และ จูน ณัณณิริณ วโรกรวัชระคุณณ์ นักแสดงจาก ‘รับจ้าง(เลิก)รัก Love On Hire’ เปิดเผยว่า “พวกเราดีใจมากที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่ รับจ้าง(เลิก)รัก Love On Hire เป็นซีรีส์เรื่องที่ 2 ของพวกเรา หลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากซีรีส์รินไม่มีวันรัก ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆ ค่ะ สำหรับเรื่องนี้เล่าถึงผู้หญิงที่มีอาชีพรับจ้างให้คนเลิกรัก...แต่สุดท้ายดันมารักเอง เอนจอย รับบทเป็น ฐิตินันท์ ส่วนพี่จูน รับบทเป็น ธีรฉัตร พวกเราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและหวังว่าแฟน ๆ จะชอบเคมีของเราในเรื่องใหม่นี้ ฝากทุกคน รอติดตามและรับชมซีรีส์ รับจ้าง(เลิก)รัก Love On Hire บน WeTV ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”
นอกจากนี้ ภายในงาน WeTV ยังได้มอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับแฟนคอนเทนต์เอเชียด้วยเอ็กซ์คลูซีพโชว์จาก NexT1DE ไอดอลกรุ๊ป C-POP ผู้ชนะจากรายการ CHUANG ASIA Season 2 ที่มาร่วมสร้างสีสันและมอบความสุขให้แฟน ๆ ชาวไทยโดยเฉพาะพร้อมโชว์พิเศษของศิลปินจาก DOMUNDI และ HEADLINER Thailand ที่มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้กับผู้ชมอย่างเต็มอิ่ม
#WeTVth #WeTVAlwaysMore2026