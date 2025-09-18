โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดประสบการณ์ “LISTEN TO YOUR HEART” นิทรรศการสุขภาพผ่านศิลปะ และเวิร์กชอปเพื่อหัวใจที่อบอุ่น

โรงพยาบาลพระรามเก้า เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อบอุ่นใจครั้งแรกกับกิจกรรม “LISTEN TO YOUR HEART” นิทรรศการสุขภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหัวใจ ผ่านมุมมองศิลปะ และเวิร์กชอปสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า ชั้น1 อาคาร A โดยเปิดให้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพราะหัวใจไม่เพียงทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย แต่ยังสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพลังใจที่คอยขับเคลื่อนชีวิต กิจกรรมครั้งนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ “ฟังเสียงหัวใจของตนเอง” ทั้งในมิติของสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความหมายเชิงสัญลักษณ์ ว่าแท้จริงแล้วหัวใจแต่ละดวงต่างมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การรับฟัง
Workshop เติมพลังใจผ่านศิลปะ
•Color Your Heart – เติมสีให้หัวใจ
ระบายสีและวาดลวดลายลงบนกระเป๋าผ้า ถ่ายทอดความรู้สึก คลายความเครียด พร้อมเก็บกระเป๋าผลงานกลับไปเป็นที่ระลึก
•Letters to My Heart – จดหมายถึงหัวใจของฉัน
เขียนบอกเล่าความในใจที่อยากส่งถึงหัวใจ แล้วนำไปติดบน Heart Wall เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้คนรอบข้าง
•Heartbeat Sync – ฟังเสียงหัวใจของตัวเอง
ใช้ Stethoscope ฟังจังหวะหัวใจ และถ่ายทอดความหมายของทุกการเต้น ตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกจนถึงวันนี้
กิจกรรมพิเศษ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568 เนื่องวันหัวใจโลกที่เติมเต็มทั้งความรู้และพลังใจ โรงพยาบาลพระรามเก้าได้เตรียมกิจกรรมเสวนาและการฝึกทักษะสำคัญ ได้แก่
• 09.30 – 12.00 น. CPR Training เรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รับจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
• 12.45 – 13.30 น. Doctor Talk หัวข้อ “Toxic Relationship: บาดแผลในหัวใจ” โดย นพ.ธนานันต์นุ่มแสง จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า และ นิ้วกลม ดำเนินรายการโดย นพ.วิทยา วันเพ็ญ จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า
• 13.30 – 14.15 น. Doctor Talk หัวข้อ “เจาะลึกอาการใจสั่นและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” โดย นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ แพทย์เฉพาะทางด้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี และดำเนินรายการโดย พญ.อัณณาช์ เตรียมอนุรักษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระรามเก้า
กิจกรรม “LISTEN TO YOUR HEART” ไม่เพียงชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจการดูแลหัวใจ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการรับฟังและแบ่งปันเสียงของหัวใจ ที่จะเต้นไปพร้อมกับเรื่องราว ความทรงจำ และความรู้สึกดี ๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะและบทสนทนา เพื่อเตือนให้เรารับฟังหัวใจของตนเองและผู้อื่น เพราะ “หัวใจทุกดวง ล้วนมีคุณค่า และเสียงของมันสำคัญเสมอ”
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “LISTEN TO YOUR HEART” ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน สามารถ เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1270 หรือWebsite: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ Facebook: Praram9 Hospitalโรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital อย่าลืมชวนคนที่คุณรัก มาร่วม “โอบกอดสุขภาพดีไปด้วยกัน” เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน