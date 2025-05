"Persona 5: The Phantom X" เกมมือถือภาคอังกฤษ จ่อประกาศคืนนี้

จะมีการประกาศเปิดตัวครั้งใหญ่เกี่ยวกับตัวเกมผ่านช่วงไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดบนยูทิวบ์ที่มีกำหนดเริ่มเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคมปี 2025 ตั้งแต่เวลา 8.58 น. หรือตีคร่าวๆคือประมาณสามทุ่มคืนนี้

◤Retake Your Desire◢​​

P5X News -Persona5: The Phantom X first announcement! We’re the Phantom Thieves, and we’re here to steal your heart!-



How BIG will the announcement be?!



📅 5/15 (Thu.) 7:00 AM PT

📺 https://t.co/CinkiiJk2n

🎩 Host: Neki Matsuzawa

🎩 Guests:

Kaede Hondo,… pic.twitter.com/tFSPA6x08G— Persona5: The Phantom X (Official West) (@P5XOfficialWest) May 14, 2025