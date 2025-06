นางฟ้าของทุกคน! “เอวา” ส่งต่อพลังบวก สานฝันคุณลุงอุ้มตะกร้าแมว

หมื่นล้าน “เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์” ที่เธอมักจะยื่นมือช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ อย่างล่าสุดเธอได้ออกมาเล่าเรื่องราวหลังบังเอิญเจอคุณลุงคนหนึ่งที่คลองแสนแสบ และได้ช่วยเหลือคุณลุงด้วยเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมสานฝันพาไปทะเลทั้งครอบครัว โดยเธอได้แชร์คลิปสุดซึ้งผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว sunflowava https://www.instagram.com/reel/DKgyDGjSfXL/?igsh=MXE2Y3pta2picjlieA==“เอวาได้ลองนั่งเรือคลองแสนแสบเป็นครั้งแรก และ บังเอิญเจอคุณลุงคนหนึ่งกำลังอุ้มตะกร้าที่มีน้องแมวอยู่อย่างเงียบๆ ตอนแรกเอวาแค่อยากจะทักทายพูดคุยกับคุณลุงธรรมดา แต่กลับกลายเป็นว่าการทักครั้งนั้น จะทำให้เอวาเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่ คุณลุง “นิ้งหน่อง” เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เอวารู้สึกว่าความรักที่แท้จริงคือการให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน... และไม่มีการให้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเสียสละเพื่อลูกและคนที่เรารัก ความฝันของใครหลายๆคนอาจจะไม่ใช่มีเงินก้อนใหญ่ มีบ้าน หลังโตๆ แต่เป็นการได้อยู่เคียงข้าง ได้ดูแลคนที่เรารักอย่างสุดความสามารถ และได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขเอวาขอให้ คลิปนี้เป็นกำลังใจและเป็นพลังบวกให้กับทุกคนนะคะ”“For many people, the ultimate dream might not be having a big fortune or a grand house, but simply being by the side of those we love, taking care of them with all our heart, and seeing them truly happy. I hope this clipcan be a little source of encouragement and positive energy for everyone”ซึ่งหลังจากที่แฟนๆ ได้ดูคลิปก็บอกได้เลยว่าน้ำตาซึม! พร้อมยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเอวา อาทิ ขอบคุณน้องเอวามากๆค่ะ เป็นคลิปที่ใจชื้นสุดๆอาหารแมวเจ้าไหนมีจิตเมตตา ส่งให้คุ้กกี้ด้วยนะคะ, เอวาเป็นคนที่น่านับถือมาก, เอวาพลังบวกของทุกคนจริงๆ, ทุกย่างก้าวของเอวาเดินไปให้ถึงฝันที่ได้ตั้งปณิธานไว้คือมีมูลนิธิเป็นของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และอื่นๆ ขอเป็นกำลังใจและจะติดตามสนับสนุนหนูตลอดไปค่ะ, นางฟ้าของทุกคน ฯลฯ