"NIKKE × Resident Evil" กิจกรรมคอลแลบ ‘REBORN EVIL’ เปิดให้เล่นแล้ว!

Level Infinite เปิดตัวความร่วมมือ ‘REBORN EVIL’ ระหว่างเกมยิงแนวไซไฟ RPG สุดยิ่งใหญ่ GODDESS OF VICTORY: NIKKE และแฟรนไชส์เอาตัวรอดสยองขวัญระดับโลก Resident Evil พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
“Resident Evil เป็นแฟรนไชส์ระดับตำนานที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้โอกาสนำมารวมกับโลกของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านการเล่าเรื่องบางส่วน เช่น การแพร่ระบาดของไวรัส ผลลัพธ์อันน่าเศร้าที่ตามมา และวิธีที่เหล่าตัวเอกฝ่าวิกฤตไปได้” ยู ฮยองซอก Director ของเกม GODDESS OF VICTORY: NIKKE กล่าว “ตลอดกระบวนการพัฒนา ผมตั้งใจเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เพื่อหลอมรวมเข้ากับโลกทัศน์ของ NIKKE อย่างแนบเนียน โดยเนื้อหาของการร่วมมือครั้งนี้ถูกออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายเสน่ห์หลักของทั้งสองเกมให้ได้มากที่สุด”
“อีเวนต์ในเกมครั้งนี้นำเสนอมินิเกมแนวป้องกันฐานที่มีตัวละครเวอร์ชัน SD ของ Ada, Jill และ Claire นอกจากนี้ ยังมีเอฟเฟกต์อย่างไฟฉายที่ส่องสว่างเฉพาะบริเวณรอบตัวละคร และบรรยากาศสุดหลอนท่ามกลางฉากคฤหาสน์เก่า อีกทั้งยังซ่อนรายละเอียดและอีสเตอร์เอ้กมากมายให้ผู้เล่นค้นพบตลอดอีเวนต์ จนอาจทำให้แฟน Resident Evil ตั้งคำถามว่าเป็นการอ้างอิงตรงจากต้นฉบับหรือไม่ เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้สัมผัสหัวใจของซีรีส์เอาตัวรอดสยองขวัญอย่างแท้จริง”
เนื้อเรื่องใหม่
เนื้อเรื่อง ‘REBORN EVIL’ เริ่มต้นขึ้นหลังตรวจพบสัญญาณ D-WAVE ลึกลับที่คฤหาสน์รกร้างในเขต Outer Rim ขณะเดียวกัน การหายตัวไปอย่างปริศนาใน Ark ในช่วงหลังก็ชี้ไปยังสถานที่เดียวกัน ผู้บัญชาการตระหนักว่าทั้งสองเหตุการณ์เชื่อมโยงกับกลุ่มลัทธิและเริ่มการสืบสวนอย่างละเอียด
ตัวละครใหม่ให้เลือกเล่น
• SSR Ada Wong – สายลับสาวผู้ลึกลับ เข้าสู่สนามรบในฐานะ Burst III Attacker ที่ทรงพลัง โดย Ada จะเสริมความแข็งแกร่งให้ตนเองและปลดปล่อยการโจมตีทำลายล้างเมื่อใช้งาน Burst Skill ผู้เล่นสามารถรับเธอเข้าทีมได้แล้ววันนี้
• SSR Jill Valentine – “สุดยอดตำรวจ” ในตำนานแห่ง Raccoon City จะมาถึงในฐานะ Attacker ในวันที่ 2 ตุลาคม โดยทุกครั้งที่บรรจุกระสุน Jill จะชาร์จกระสุนพิเศษ และเมื่อใช้ Burst Skill กระสุนของเธอจะเปลี่ยนเป็นกระสุนเสริมประสิทธิภาพที่ทะลวงการป้องกันและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
• SR Claire Redfield – นักศึกษาผู้ต้องกลายเป็นผู้รอดชีวิตคนนี้จะเข้าร่วมในบทบาทซัพพอร์ต โดย Claire สามารถผสมสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้พันธมิตรและลบสถานะดีบัฟเมื่อใช้ Burst Skill ผู้เล่นจะสามารถรับเธอเข้าทีมได้ตลอดช่วงกิจกรรม ‘REBORN EVIL’
คอสตูมและรางวัลใหม่
• คอสตูม “DRESS” ของ Ada และ “BATTLE SUIT” ของ Jill สามารถปลดล็อกได้ผ่านพาสแบบเวลาจำกัด
• ทั้ง Ada และ Jill ยังมาพร้อมคอสตูมฟรีที่รวมอยู่กับการรับเข้าทีมและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
• ชุดเพิ่มเติมอย่าง “Secret Agent” ของ D: Killer Wife และคอสตูมใหม่สำหรับ K จะมาพร้อม Mission Pass ประจำเดือนตุลาคม
นอกจากเนื้อเรื่องคอลแลบนี้ ผู้เล่นยังจะได้สัมผัสกิจกรรมแบบเวลาจำกัดมากมาย รวมถึงมินิเกม ‘SALVATION BREAKERS’ ที่ผู้เล่นต้องจัดระเบียบสัมภาระและปราบฝูง Rapture ตลอดจนความท้าทายอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรมความร่วมมือ REBORN EVIL พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันนี้ ผู้เล่นสามารถสัมผัสอีเวนต์ได้ด้วยการดาวน์โหลดอัปเดตล่าสุดของ GODDESS OF VICTORY: NIKKE บน iOS App Store Google Play และ Windows PC ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nikke-en.com หรือติดตาม NIKKE บนโซเชียลมีเดีย
