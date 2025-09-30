โรงพยาบาลพระรามเก้า ชวน “ฟังเสียงหัวใจ” ผ่านกิจกรรม LISTEN TO YOUR HEART ตอกย้ำความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจ

โรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทยและประชากรทั่วโลก และที่น่ากังวลคือ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เริ่มพบมากขึ้นในวัยทำงานและวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยง เช่น ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ อาหารไม่สมดุล ขาดการออกกำลังกาย และความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด ล้วนส่งผลต่อหัวใจทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้จะเป็นภัยเงียบ แต่โรคหัวใจส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ หากเราใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ
โรงพยาบาลพระรามเก้า จึงจัดกิจกรรม “LISTEN TO YOUR HEART” นิทรรศการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานความรู้ทางการแพทย์เข้ากับศิลปะและจิตใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงคุณค่าของหัวใจในทุกมิติ ไม่เพียงในฐานะอวัยวะที่สูบฉีดโลหิต แต่ยังเป็นศูนย์รวมอารมณ์ ความรู้สึก และพลังใจที่ขับเคลื่อนชีวิต
นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันและดูแลได้ หากเราตระหนักและตรวจสุขภาพหัวใจตั้งแต่เนิ่น ๆ โรงพยาบาลพระรามเก้ามีสถาบันหัวใจและหลอดเลือดที่ให้การดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่การตรวจคัดกรองความเสี่ยง การวินิจฉัยที่แม่นยำ การรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ไปจนถึงการฟื้นฟูและดูแลต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการดูแลหัวใจ ไม่ใช่เพียงเรื่องร่างกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ที่มีผลต่อหัวใจอย่างแท้จริง”
กิจกรรม LISTEN TO YOUR HEART ได้รับการออกแบบให้ทุกคน “หยุดและฟังเสียงหัวใจของตัวเอง” ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่
• Color Your Heart ระบายความรู้สึกผ่านศิลปะบนกระเป๋าผ้า ช่วยคลายเครียดและเก็บเป็นที่ระลึก
• Letters to My Heart เขียนจดหมายถึงหัวใจตัวเองและติดบน Heart Wall เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้อื่น
• Heartbeat Sync ฟังเสียงหัวใจผ่าน Stethoscope พร้อมคำนวณจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนถามตัวเองว่า “เราดูแลหัวใจมากพอแล้วหรือยัง”
นอกจากนี้ยังมี เสวนาพิเศษ เพื่อสะท้อนความสำคัญของโรคหัวใจและสุขภาพจิต ได้แก่
• “Toxic Relationship: บาดแผลในหัวใจ” โดย นพ.ธนานันต์ นุ่มแสง จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า และนักเขียนชื่อดัง นิ้วกลม ที่จะชวนผู้เข้าร่วมทำความเข้าใจผลกระทบของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษต่อหัวใจ และเรียนรู้วิธีสร้าง Healthy Relationship เพื่อหัวใจที่แข็งแรง
• “เจาะลึกอาการใจสั่นและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” โดย นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ แพทย์เฉพาะทางด้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ พญ.อัณณาช์ เตรียมอนุรักษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอาการใจสั่นซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งหากละเลยอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น หัวใจล้มเหลว ลิ่มเลือดอุดตัน หรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการตรวจและแนวทางการรักษาที่ทันสมัย
นพ.วิทยา วันเพ็ญ กล่าวปิดท้ายว่า “กิจกรรม LISTEN TO YOUR HEART ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจ ให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลหัวใจตั้งแต่วันนี้ พร้อมทั้งสะท้อนให้เข้าใจว่า หัวใจไม่ใช่เพียงเครื่องสูบฉีดโลหิตเท่านั้น แต่ยังเป็นกระจกสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพลังใจที่หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคน”