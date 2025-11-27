"Cyberpunk 2077" ทำยอดขายทะลุ 35 ล้านชุดทั่วโลก

CD Projekt Red เผยรายงานผลประกอบการล่าสุด "Cyberpunk 2077" เกมผจญภัยสวมบทบาทในโลกอนาคต ทำยอดขายทะลุ 35 ล้านชุดทั่วโลก เตรียมขยายทีมพัฒนาเพื่อเดินหน้าสร้างภาคต่อแบบเต็มกำลัง
"Cyberpunk 2077" ดัดแปลงมาจากเกมกระดาน Cyberpunk ของไมค์ พอนด์สมิธ เล่าเรื่องราวถึงโลกอนาคตที่มนุษย์สามารถดัดแปลงร่างกายเป็นไซบอร์ก โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็น "วี" ทหารรับจ้างที่รับงานขโมย "ไบโอชิป" แต่การปล้นกลับตาลปัตร ทำให้จิตใต้สำนึกของ จอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์ ที่อยู่ในไบโอชิปเริ่มค่อย ๆ คร่าชีวิตและเขียนทับจิตสำนึกของวี ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางแยกจิตใต้สำนึกทั้งสองออกจากกันให้ได้
ตัวเกมเป็นแนวสวมบทบาทโอเพนเวิลด์ขนาดใหญ่เกมที่สองของ CD Projekt Red ต่อจาก The Witcher 3 ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดการผลิตที่มหาศาล ทำให้ต้องเร่งวางจำหน่ายในช่วงปลายปี 2020 โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดบั๊กและปัญหาทางเทคนิคมากมายในช่วงแรกของการเปิดตัว และได้รับรีวิวเชิงลบจำนวนมาก จนถึงขั้นถูกถอดออกจาก Steam และเปิดให้ผู้เล่นขอคืนเงิน ต่อมาทีมพัฒนาได้ทุ่มกำลังคนจำนวนมากในการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยพลิกฟื้นยอดขายและรีวิวต่าง ๆ ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันเกมได้รับรีวิวเชิงบวกจาก 85% ของรีวิวทั้งหมด 890,000 รีวิวบน Steam
จากรายงานผลประกอบการล่าสุด Cyberpunk 2077 มียอดขายมากกว่า 35 ล้านชุด โดยใช้เวลาประมาณ 5 ปี ขณะที่ The Witcher 3 ใช้เวลาประมาณ 6 ปี ในการทำยอดขายเท่ากัน ปัจจุบัน The Witcher 3 มียอดขายมากกว่า 60 ล้านชุด ติดอันดับ 8 ของวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาล ยิ่งไปกว่านั้น ภาคเสริม Phantom Liberty ก็มียอดขายมากกว่า 10 ล้านชุด
ในรายงานยังเผยด้วยว่าขณะนี้ CD Projekt Red กำลังทุ่มเททีมพัฒนาส่วนใหญ่กว่า 447 คนให้กับภาคล่าสุดของซีรีส์ The Witcher อย่าง The Witcher 4 ส่วนภาคต่อของ Cyberpunk 2077 ได้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นการพัฒนาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งพัฒนาโดยสตูดิโอจากบอสตันเป็นหลัก ร่วมด้วยสตูดิโอจากวอร์ซอและแวนคูเวอร์ ปัจจุบันมีทีมงานทั้งหมด 135 คน และมีแผนที่จะขยายเป็นกว่า 300 คนภายในปี 2027 จากแผนการจัดหาทีมงานพัฒนาในปัจจุบัน โดยคาดว่ากำหนดการวางจำหน่ายเร็วที่สุดคือภายในปี 2028
ปัจจุบัน CD Projekt Red กำลังพัฒนาเกมในหลากหลายโปรเจกต์ อาทิ เกมมัลติเพลเยอร์จากซีรีส์ The Witcher, IP ใหม่ที่มีชื่อรหัสว่า Project Hadar, เกม The Witcher เวอร์ชันรีเมค และเกมใหม่จากไอพีของ CD Projekt Red ที่พัฒนาร่วมกับสตูดิโอจากซาอุดีอาระเบีย
