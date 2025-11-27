xs
Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.0 "Encore Season" เปิดให้เล่นแล้ววันนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Infold Games เปิดตัว Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.0 "Encore Season" เพิ่มพื้นที่ใหม่ใน Itzaland, ความสามารถต่อสู้และสำรวจใหม่, กิจกรรมวันเกิดนิกกี้ และของรางวัลฟรีรวมสูงสุด 126 ครั้งในการสุ่มพร้อมชุดฟรี 15 เซต เปิดให้เล่นแล้ววันนี้


เสียงกระซิบจากแดนตะวันตกพาเอาตำนานอันไกลโพ้นมาสู่เธอ การผจญภัยครั้งใหม่ของนิกกี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งใน Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.0 "Terra’s Call" ซึ่งเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้ว เชิญชวนผู้เล่นออกเดินทางสู่ดินแดนลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยปริศนา พร้อมรับของรางวัลสุดคุ้มมากมาย
• รับของรางวัลรวมมูลค่าสูงสุด 126 ครั้งในการสุ่ม และ ชุดฟรี 15 เซต
• ฉลองวันเกิดของนิกกี้ด้วยของรางวัลมากมาย ได้แก่ เพชร 3,000, Resonite Crystal 10 ชิ้น, และ ชุดวันเกิดระดับ 4 ดาวฟรี


เข้าร่วมกิจกรรมเว็บจำกัดเวลา "Onward to Itzaland" และทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย รวมถึง Grab Gift vouchers: https://bit.ly/NikkiJourneySEA

แผนที่ใหม่ – Itzaland
ในเวอร์ชัน 2.0 ผู้เล่นจะได้สำรวจพื้นที่ใหม่ 2 แห่งใน Itzaland ได้แก่ Elderwood Forest และ Spira โดยผู้เล่นสามารถผจญภัยไปทั่วภูมิประเทศและวัฒนธรรมอันหลากหลายของดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้
• Elderwood Forest: ป่าดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยพืชยักษ์และระบบนิเวศลึกลับ เป็นก้าวแรกสู่ประสบการณ์การสำรวจที่สมจริงอย่างแท้จริง
• Spira: อารยธรรมสุดน่ารักของเหล่า Shroomling และบ้านหอยทาก การสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพและเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานแบบวัยเด็ก

Gameplay ใหม่
• Gigantification: นิกกี้สามารถแปลงร่างเป็นยักษ์ได้ตามต้องการ ทำให้วิ่งได้เร็วขึ้น กระโดดได้สูงขึ้น และปลดปล่อยเสียงคำรามใส่เหล่า Behemoths ได้อย่างทรงพลัง ยิ่งเธอผจญภัยลึกเข้าไปในโลกใหม่ของ Itzaland ร่างยักษ์ของเธอก็จะยิ่งพัฒนา มอบพลังและความสามารถในการสำรวจที่มากขึ้น
• Grappling: นิกกี้สามารถใช้จุด Grappling ที่กระจายอยู่ทั่วสภาพแวดล้อม เพื่อเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่นเดียวกับความสามารถร่างยักษ์ ความสามารถด้าน Grappling นี้สามารถอัปเกรดได้จากการสำรวจเช่นกัน

การต่อสู้แบบใหม่
• Archery: อาวุธต่อสู้อันแรกของนิกกี้ เวอร์ชัน 2.0 มาพร้อมความสามารถธนูซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบต่อสู้ ด้วยพลังงาน การชาร์จ และระบบทำลายเกราะเฉพาะตัว ทำให้การต่อสู้มีความยืดหยุ่น เน้นทักษะ และพัฒนาได้ตามระดับของผู้เล่น นอกจากการต่อสู้แล้ว ความสามารถธนูยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ เช่น เปิดใช้งานกลไกจากระยะไกล เก็บไอเทมที่อยู่ไกลออกไป หรือแม้แต่ยิง Whim Stars ให้ร่วงลงมาได้อีกด้วย
• Battle Companion: นิกกี้สามารถอัญเชิญเพื่อนร่วมรบออกมาต่อสู้เคียงข้างกันได้ โดยพวกเขาจะช่วยสนับสนุนการโจมตีหรือเพิ่มการป้องกันในระหว่างการต่อสู้ ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับสไตล์และกลยุทธ์การต่อสู้ให้เหมาะกับแต่ละความท้าทายได้อย่างอิสระ

ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสุดสนุก
• Rideable Snails: หอยทากไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตประกอบฉากอีกต่อไป แต่กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ขี่ได้ สามารถปีนกำแพงและพานิกกี้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เปิดเส้นทางการสำรวจรูปแบบใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
• Whimsical Interactions & Collectibles: เข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ กับเหล่า NPC เห็ด ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง กระโดดเชือก และค้นพบ “Draken Teardrops” ไอเทมสะสมซีรีส์ใหม่ที่ผสมผสานการสำรวจแสนสนุกเข้ากับการเล่าเรื่องอันอ่อนโยนและกินใจ

เพลงธีมใหม่ของเวอร์ชั่น 2.0
ไอดิน่า เมนเซล นักร้องชื่อก้องโลกผู้ขับร้องเพลง "Let It Go" จากเรื่อง Frozen ได้นำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอมาสู่เพลงธีมใหม่ของเวอร์ชัน 2.0 ในชื่อ "Kuna! Itzaland!" ถ่ายทอดชีวิตชีวาให้โลกของ Itzaland และเพิ่มบรรยากาศอันตราตรึงใจให้กับการผจญภัยของนิกกี้อย่างลืมไม่ลง

ชุดเรโซแนนซ์ใหม่
ในเวอร์ชัน 2.0 ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกับชุดใหม่มากมาย ได้แก่ ชุด 5★ แบบจำกัดเวลา 2 ชุด, ชุด 5★ ฟรี 2 ชุด, ชุด 4★ ฟรี 4 ชุด

Limited Time 5★ Outfits
• [Behind Prayers] — หวานแหวว
ความสามารถของชุด
[Dawn Stroll: Sticky Claw]: สร้างซิปไลน์ขึ้นกลางอากาศและลื่นไถลไปตามเส้นนั้น ทิ้งหอคอยที่ถูกล็อกและความฝันลวงตาไว้เบื้องหลัง แล้วมุ่งสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพ
รายละเอียดของชุด
ชุด [Behind Prayers] สามารถวิวัฒน์เป็นชุดต่อไปนี้ได้ [Behind Prayers: Bright Moon], [Behind Prayers: Somber Nights], [Behind Prayers: Silent Ashes] และเมื่ออัปเกรดจนเรืองแสงเต็มที่ (Fully Glow Up) จะได้รับชุด [Behind Prayers: Green Woods]


• [Born Flawless] — เท่
ความสามารถของชุด
ยิง Celestial Arrow เพื่อทำเครื่องหมาย Esselings ใกล้เคียง ยิงซ้ำเพื่อทำให้เครื่องหมายระเบิด สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
รายละเอียดของชุด
ชุด [Born Flawless] สามารถวิวัฒน์เป็นชุดต่อไปนี้ได้ [Born Flawless: Forest Song], [Born Flawless: Glowing Embers], [Born Flawless: Mirrored Self] และเมื่ออัปเกรดจนเรืองแสงเต็มที่ (Fully Glow Up) จะได้รับชุด [Born Flawless: Caged Dream]


Free 5★ Outfits
• [Providence Immemorial] — เซ็กซี่
ดำเนินเนื้อเรื่องหลักใน Itzaland และสะสม [Whimstars] เพื่อรับสเก็ตช์ของชุด 5★ Miracle Outfit [Providence Immemorial] ใน Heart of Infinity แบบฟรี
ความสามารถของชุด
[Petal Ripple: World Rhythms]: ลมอ่อนพัดพาคำอธิษฐาน ปลุกวิญญาณที่หลับใหล พันดอกไม้ผลิบาน และโลกก็หมุนเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง
รายละเอียดของชุด
ชุด [Providence Immemorial] สามารถวิวัฒน์เป็นชุดต่อไปนี้ได้ [Providence Immemorial: Shackles], [Providence Immemorial: Finality], [Providence Immemorial: Cycle] เมื่ออัปเกรดจนเรืองแสงเต็มที่ (Fully Glow Up) จะได้รับชุด [Providence Immemorial: Prosperity]




• [Radiant Crown] — ชุด Anniversary
Anniversary Event
ในช่วงกิจกรรม รวบรวม [Golden Threads] เพื่อปลดล็อกชุด 5★ [Radiant Crown] แบบครบชุด รวมถึงชิ้นส่วนทั้งหมดของ [Radiant Crown: Makeup] และท่าถ่ายรูป [Luminous Grace]
รายละเอียดของชุด
เมื่ออัปเกรดจนเรืองแสงเต็มที่ (Fully Glow Up) จะได้รับชุด [Radiant Crown: Glimmer]


Free 4★ Outfits
• [Melody Bloom] — ชุดของขวัญฉลองวันเกิด Nikki
หลังจากเซิร์ฟเวอร์รีเซ็ตเวลา 00:00 วันที่ 6 ธันวาคม 2025 ผู้เล่นสามารถรับของขวัญวันเกิดนิกกี้ได้ รวมถึง ชุด 4★ [Melody Bloom] และสเก็ตช์ของชุด
เมื่ออัปเกรดจนเรืองแสงชุด [Melody Bloom] วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะถูกคืนกลับ
ทำกิจกรรมวันเกิดนิกกี้ “Blossoms of a Dream” ให้ครบทุกกิจกรรมเพื่อรับ Starry Vow ของ Melody Bloom และ เพชร


• [Forest Folk] — ชุดสกิลขยายร่าง
• [Shadow Swiftweave] — ชุดสกิลโหนตัว
• [Purifying Wind] — ชุดสกิลโจมตีธนู

Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.0 "Encore Season" เปิดให้เล่นแล้ววันนี้ ติดตามข่าวสาร อัปเดต และประกาศกิจกรรมล่าสุดได้ที่กลุ่ม Facebook: https://www.facebook.com/groups/infinitynikkithailand

