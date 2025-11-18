BioActive+ เขย่าวงการความงาม! เปิดตัว "Concentrated Liquid KERA เคราตินกินได้ครั้งแรกของไทย ตอกย้ำ "ความงามเริ่มต้นจากภายใน"

"BioActive+" แบรนด์อาหารเสริมสุขภาพระดับพรีเมียม สร้างปรากฏการณ์ปฏิวัติวงการความงาม ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด "BioActive+ Concentrated Liquid KERA" เคราตินรูปแบบ "กินได้" สูตรเข้มข้นในรูปแบบ Drop & Drink ครั้งแรกของเมืองไทย เพื่อเป็นทางออกที่แท้จริงของปัญหาเส้นผม เล็บ และผิว ที่เกิดจากการขาดเคราตินที่ต้นเหตุ
การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นในงานเสวนา “CONCENTRATED LIQUID KERA: NEW ERA FOR HAIR NAILS SKIN” ณ UOB LIVE ชั้น 6 EMSPHERE ซึ่งเป็นเวทีรวมพลังของผู้นำด้านนวัตกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคนดังระดับประเทศ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด "ความงามเริ่มต้นจากภายใน"
เวทีแห่งผู้เชี่ยวชาญและแรงบันดาลใจ
งานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงอิทธิพลเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย คุณเมย์ - ดร.วาสนา อินทะแสง (Founder, BioActive Thailand) และ คุณจี๋ - สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร (Co-founder, BioActive Thailand) พร้อมด้วยกูรูด้านสุขภาพและความงามชั้นนำ ได้แก่ คุณวู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา, คุณโอ๊ต - อัครพล จับจิตรใจดล, คุณหนิง - ปณิตา พัฒนาหิรัญ, คุณดาว - ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช และที่สำคัญคือ คุณหมอโบนัส - รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม ที่มาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างเคราติน ปฏิวัติการดูแลผมและเล็บด้วย "เคราตินกินได้" โมเลกุลเล็ก
ดร.วาสนา อินทะแสง Founder, BioActive Thailand กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุว่า "ปัญหาผมร่วง ผมบาง เล็บเปราะแตกง่าย ส่วนใหญ่มักมีรากฐานมาจากการที่ร่างกายขาดเคราติน ซึ่งเป็นโปรตีนหลักที่เป็นโครงสร้างของผมและเล็บถึง 90% BioActive+ จึงทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงโครงสร้างนี้ได้จากภายใน เราภูมิใจเสนอ Liquid Formula ที่ดูดซึมได้รวดเร็ว และมีรสชาติโยเกิร์ตที่หอม หวาน สดชื่น ดื่มง่าย โดยมีน้ำตาล 0% เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ"
คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช กล่าวว่า “ในฐานะโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะ เราเห็นปัญหาผมบาง ผมร่วง และผมไม่แข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การที่ BioActive+ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของเคราตินในรูปแบบ Drop & Drink ที่ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมจากภายใน จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เราเชื่อว่าการเสริมสร้างสุขภาพผมให้แข็งแรงตั้งแต่ระดับโครงสร้างภายในร่างกาย คือคำตอบของการดูแลผมอย่างยั่งยืน”
การันตีด้วยวิทยาศาสตร์: สารสกัดลิขสิทธิ์ระดับโลก
หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์คือการรวมสารสกัดระดับพรีเมียมที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกมาแล้ว:
* Kera-Diet™ Hydrolyzed Keratin (จากฝรั่งเศส): เคราตินโมเลกุลเล็ก (ต่ำกว่า 800 ดาลตัน) ที่ย่อยง่าย ดูดซึมไว อุดมด้วยกรดอะมิโนถึง 17 ชนิด ผลการศึกษาทางคลินิกชี้ชัดว่าช่วย ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ถึง 32.7% และ เพิ่มความเงางามของเส้นผมได้ถึง 57% พร้อมทั้ง เพิ่มความเงางามของเล็บได้ถึง 35.7% นอกจากนี้ยังช่วย เพิ่มระดับกลูตาไรโอนในเซลล์ผิวได้ถึง 41% อีกด้วย
* EquiSil™ Horsetail Extract: สารสกัดซิลิกาเข้มข้นจากหญ้าหางม้า ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างผม เล็บ และผิว เนื่องจากซิลิกาเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่จำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
* NovoMin™ Zinc Amino Acid Chelate 20 %: ซิงค์ในรูปแบบที่ดูดซึมได้ดี ช่วยในการสร้างเคราตินและลดผมร่วง
* WELLNEX™ Collagen Dipeptide: คอลลาเจนไดเปปไทด์โมเลกุลเล็ก ที่ช่วยเสริมการสังเคราะห์เคราตินและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว
* Biotin, Folic Acid, Vitamin D3, Proline, Glycine วิตามินและกรดอะมิโนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการงอกใหม่ของผม และสร้างคอลลาเจน Type 5 ที่เป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมและเล็บ
"รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป" กล่าวเสริมในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญว่า "เมื่อเราอายุมากขึ้น หรือต้องเผชิญกับความเครียดและเคมีทำร้าย เส้นผมจะขาดเคราตินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเคราตินทั่วไปจะมีโมเลกุลใหญ่ ร่างกายดูดซึมยาก แต่ BioActive+ Concentrated Liquid KERA ได้ใช้เคราตินที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed Keratins) ทำให้กลายเป็นเปปไทด์ขนาดเล็ก ดูดซึมตรงจุดถึง Target Cells ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือ นวัตกรรม Keratin กินได้ ที่แตกต่างจากการบำรุงภายนอก เพราะเป็นการ ฟื้นผมจากราก อย่างแท้จริง ช่วยแก้ไขปัญหาทั้ง ผมร่วง ผมบาง เล็บเปราะ และผิวเสื่อมสภาพ ได้อย่างครบวงจร"
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้: ผมหนาเงางาม เล็บแข็งแรง
ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาหนักๆ เช่น ผมร่วงมาก ผมบางเห็นหนังศีรษะ หรือเล็บเปราะฉีกง่าย โดยการันตีผลลัพธ์จากการทานต่อเนื่อง:
* 2 สัปดาห์: เริ่มเห็นผลลัพธ์ เช่น เล็บไม่เปราะง่าย และผมร่วงลดลงเล็กน้อย
* 1 เดือน: เล็บแข็งแรง เงางามขึ้น และผมขึ้นใหม่หนาขึ้น
* 3 เดือน: ผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเล็บหนาแข็งแรงเพิ่มขึ้น 90% และผมเงางามเพิ่มขึ้น 42%
"คุณวู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา" ตัวแทนของผู้ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้กล่าวปิดท้ายว่า "ในฐานะคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอก ผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้คือคำตอบของหลายๆ คนที่กำลังประสบปัญหาผมและเล็บ เพราะมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แต่คือการให้สารอาหารเฉพาะที่จำเป็นต่อโครงสร้างหลักของร่างกาย ทำให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตหนักแค่ไหน ก็สามารถมี ผมหนา เล็บแข็งแรง และผิวสุขภาพดีจากภายใน ได้ด้วย BioActive+ ครับ"
"BioActive+ Concentrated Liquid KERA" เป็นสัญลักษณ์ของ "การดูแลตัวเองจากภายใน" ที่สะท้อนแนวคิดใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความงามแบบยั่งยืน และวันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการดูแลความงามแบบองค์รวมสำหรับทุกคน เพราะ "ความงามที่แท้จริง... เริ่มต้นจากภายใน Drop เดียวจบ เก็บครบ ผมเล็บผิว"