แน่นเอี้ยด! "Marvel Rivals" เปิดตัวโหมดใหม่ซัดกันจุใจ 36 ผู้เล่น

กติกาแบ่งทีมแข่งขันฝั่งละหกอาจดูธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับเกมแนวฮีโร่ชูตเตอร์ เมื่อค่ายเน็ตอีสประกาศทริปเปิลความจุผู้เล่นเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า ทำเอาแฟนคลับถึงกับเสียวแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว
เมื่อเทศกาลเฉลิมฉลอง Anniversary Celebration ใกล้มาถึง แน่นอนว่าทางค่าย NetEase Games ย่อมไม่พลาดที่จะขนคอนเทนต์ใหม่ๆมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเกม Marvel Rivals ที่อยู่ด้วยกันมานานครบ 1 ปี ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์หลักที่สร้างความตื่นตะลึงคงหนีไม่พ้น Annihilation โหมดการเล่นใหม่สุดวายป่วงที่ให้คุณลงไปแข่งขันต่อสู้พร้อมกันมากถึง 36 คน
จากตัวอย่างเทรลเลอร์ที่ปล่อยมานั้น โหมด Annihilation จะแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝั่งฝั่งละ 18 คน แต่ละทีมจะได้ลงไปแข่งขันชิงชัยยึดจุดยุทธศาสตร์กันบนแม็พแผนที่อัปเดตใหม่อย่าง Grand Garden ที่ทีมพัฒนาเคลมว่ามันจะมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลกว่าแม็พแผนที่ทั่วไปที่พวกเราเคยเล่นกันเพื่อสอดรับกับจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
ในส่วนของบทบาทและเงื่อนไขการจัดทีมดูแล้วค่อนข้างเปิดอิสระไม่ค่อยบังคับสักเท่าไหร่ เพราะในคลิปวิดีโอเราจะเห็นการใช้ตัวละครซ้ำกันได้ภายในทีมจากการที่ Scarlet Witch ปลดปล่อยท่าอัลติเมทใส่เจ้าฉลาม Jeff ฝ่ายตรงข้ามที่ว่ายวนเวียนอยู่รวมกันนับสิบ เรียกว่าจับเรื่องบาลานซ์ความสมดุลโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างไปได้เลย
โหมด Annihilation มีกำหนดการเตรียมบรรจุเข้าสู่เกม Marvel Rivals ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้แล้ว คงต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะวุ่นวายสับสนอลหม่านสักเพียงใด แล้วคอมฯคุณจะรับไหวหรือเปล่านั่นแหละประเด็นสำคัญ!
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
