"iPhone 17 Pro" ยัดระบบระบายความร้อนแบบ Xbox One X

สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแอปเปิล กับความพยายามเน้นหนักด้านการเล่นเกมโดยเฉพาะ
ในช่วงไลฟ์สตรีมล่าสุด ที่ทางบริษัทแอปเปิลได้ออกมาประกาศเปิดตัวมือถือเจนฯใหม่พร้อมกันถึง 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max นั้น จะสังเกตเห็นได้ว่ามันได้รับความสนอกสนใจจากบรรดาเกมเมอร์มากกว่าครั้งไหนๆ และนั่นเป็นเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆที่พวกเขาอัดใส่ลงไป
เริ่มที่หน้าจอแสดงผล Super Retina XDR ที่ไม่เพียงแค่ถูกปกป้องด้วยเทคโนโลยี Ceramic Shield 2 เท่านั้น แต่มันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ ProMotion รองรับอัตรารีเฟรชเรตที่สูงถึง 120Hz โดยเกมอาร์พีจีฟรีทูเพลย์ Destiny Rising ของค่าย NetEase จะเป็นเกม iOS ตัวแรกๆที่ประเดิมเทคโนโลยี 120Hz (ถึงแม้ว่า 120Hz จะมีมาให้ตั้งแต่ไอโฟนรุ่นโปรก่อนหน้านี้แล้ว แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ชาวไอโฟนรุ่นปกติธรรมดาจะได้สัมผัสความลื่นไหลระดับนี้แบบเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้น)
มาถึงเทคโนโลยีใหม่ลำดับถัดมากับ Vapor Chamber หรือเทคโนโลยีระบายความร้อนที่สามารถกระจายความร้อนไปได้ทุกทิศทาง โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนของเหลวเป็นไอเพื่อพาความร้อนจากจุดเกิดไปยังส่วนที่เย็นกว่า จากนั้นไอก็จะควบแน่นกลับเป็นของเหลวและไหลกลับไปรับความร้อนอีกครั้ง ซึ่งมักพบเห็นในการ์ดจอโน้ตบุ๊ก, สมาร์ทโฟนระดับสูง และเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox One X ล่าสุดเทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้มาเยือน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมันจะช่วยให้การทำงานของชิปทรงพลัง A19 Pro เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่การเชื่อมต่อ iPhone 17 ทุกรุ่นยังมาพร้อมกับชิประบบเครือข่ายไร้สายตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Apple N1 ที่รองรับทั้ง Wi‑Fi 7 (มาตรฐาน 802.11be), Bluetooth 6 และเทคโนโลยีระบบเครือข่าย Thread เพื่อให้การเล่นเกมออนไลน์มัลติเพลย์เยอร์เป็นไปอย่างเสถียรลื่นไหลไม่มีสะดุด
"iPhone 17" เตรียมแผนวางจำหน่ายในวันที่ 19 กันยายนปี 2025 (เริ่มเปิดจองล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 12 กันยายนนี้) สนนราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท
