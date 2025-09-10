“Keychron B Combo” ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายมาตรฐานใหม่ ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในไทย คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีและดีไซน์ระดับโลก

Keychron (คีย์ครอน) แบรนด์คีย์บอร์ดอันดับหนึ่ง ส่งชุด “Keychron B Combo” ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายมาตรฐานใหม่ คุณภาพสูง ถึง 2 รุ่น 2 แบบ “Keychron Wireless Combo รุ่น B33” และ “Keychron Wireless Combo รุ่น B36” เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงาน มอบประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหล มาพร้อมดีไซน์สวยทันสมัยสไตล์คีย์ครอน โดยหวังให้เป็น “จุดเริ่มต้น” ของการปฏิวัติพฤติกรรมการใช้งานคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ในไทย
บริษัท Gadget Story ในฐานะผู้ดูแลแบรนด์ระดับโลกอย่าง Keychron ในประเทศไทย ตั้งใจนำ “Keychron B Combo” เข้าสู่ตลาดไทย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนใช้งานคอมพิวเตอร์ในไทยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนทำงานทุกกลุ่มไม่ว่าสายอาชีพไหนก็ตาม ให้เข้าถึงอุปกรณ์คุณภาพสูงอย่างคีย์บอร์ดและเมาส์ที่ดีและคุ้มค่า ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มเกมเมอร์หรือผู้ใช้เฉพาะทาง แต่สำหรับทุกคนที่ต้องทำงานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นคุณสมบัติเดียวกับคีย์บอร์ดระดับ Flagship ของแบรนด์
Keychron (คีย์ครอน) โดดเด่นในเรื่องของความคุ้มค่า ราคาจับต้องได้ สามารถเป็นชุดคอมโบตัวจบสำหรับสายทำงาน หรือ First Jobber ที่ต้องการซื้อชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ในราคา Budget แต่ยังคงได้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ แถมดีไซน์สวยน่าใช้ เลือกขนาดของแต่ละรุ่นที่พอดีกับตัวเองได้ และยังได้รับฟังก์ชันจัดเต็มจาก Keychron แบบไม่มีกั๊ก
จุดเด่นของ Keychron B Combo
• คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อความเงียบ จึงใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมปุ่มพิเศษสำหรับปรับแต่งให้ตรงกับสไตล์การทำงานของแต่ละคน
• สัมผัสใหม่ที่ต้องลอง กับนวัตกรรม Scissor Mechanism ให้สัมผัสการกดพิมพ์ที่สนุกและตอบสนองดี ใกล้เคียง Mechanical Switch แต่ยังคงนุ่มนวล เงียบ ทำให้เพลิดเพลินกับงานตรงหน้าได้เต็มที่โดยไม่รบกวนคนรอบข้าง
• เชื่อมต่อได้ไร้ขีดจำกัด ครอบคลุมทุกอุปกรณ์และทุกสถานการณ์ด้วย Tri-mode รองรับทั้ง 2.4 GHz Wireless, Bluetooth (สูงสุด 5 อุปกรณ์) และ Wired Mode ผ่าน USB-C ให้คุณเชื่อมต่อรวดเร็ว ตอบสนองไวระดับ 1000 Hz ทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ โดยใช้เพียงดองเกิลเดียวควบคุมอุปกรณ์ทั้งสอง พร้อมแบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ยาวนาน และสามารถสลับใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นพีซี แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน
• ใช้งานกับ Keychron Launcher อัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมฟีเจอร์ใหม่ได้เสมอ ผ่าน Web Browser ตั้งค่าและปรับแต่งปุ่ม โปรไฟล์ และคีย์ลัดได้อิสระ มาพร้อมฟังก์ชันขั้นสูง รวมงานซ้ำ ๆ ไว้ปุ่มเดียวด้วย Macro และ Quick Action ที่กดเพียงปุ่มเดียวก็สามารถเปิดโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ใช้บ่อยได้รวดเร็ว ปรับหน้าที่และตำแหน่งปุ่มด้วย Keymap อีกทั้งยังมี Memory ในตัว ทำให้ย้ายไปใช้งานกับเครื่องอื่นได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่
• รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows
• ราคาคุ้มค่าที่สุดในตลาด เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสนวัตกรรมและดีไซน์คุณภาพ ในราคาเริ่มต้น 1,590 บาท
Keychron Wireless Combo รุ่น B33 #เสียงเบาสัมผัสลื่น
คีย์ครอน ไวเลส คอมโบ รุ่น บีสามสาม กับขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ เหมาะแก่การพกพาเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ปุ่มตัวเลข เสียงเบาสัมผัสลื่น แต่ยังทำงานได้อย่างลื่นไหลเต็มประสิทธิภาพ ทั้งหมดรวมอยู่ใน Combo Set ที่พร้อมทำให้คุณโฟกัสกับงานและไอเดียของคุณได้ตลอดทั้งวัน
• B33 Keyboard ขนาด TKL 80% มาพร้อมปุ่มที่นุ่มนวลและแม่นยำ พิมพ์ได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุด มี Bluetooth 5.2 เชื่อมต่อได้สูงสุด 3 อุปกรณ์ สามารถสลับใช้งานได้ทันทีทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
• Bm25 Mouse รองรับ Bluetooth 5.2 เช่นกัน พร้อมสวิตช์ All Silent ที่คลิกเบาแต่ตอบสนองทันใจ เหมาะทั้งใช้ในออฟฟิศ และ Co-working Space
เริ่มต้น 1,590 บาท
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม >> https://www.keychron.co.th/products/keychron-b33-keyboard-and-bm25-mouse-wireless-combo
Keychron Wireless Combo รุ่น B36 #ฟูลไซส์สี่ปุ่มพิเศษ
คีย์ครอน ไวเลส คอมโบ รุ่นบีสามหก Combo Set ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Keychron ด้วยดีไซน์ทันสมัย ปุ่มกดครบ พร้อม Numpad เพิ่มปุ่มพิเศษอีก 4 ปุ่ม และปุ่มลัดที่ช่วยให้สลับโหมดระหว่างปุ่มมัลติมีเดีย (เพิ่ม/ลดเสียง เล่น/หยุดเพลง ปรับความสว่าง) และปุ่มฟังก์ชัน (F1–F12) ได้อย่างรวดเร็ว เพียงกด Fn + X + L ค้าง 3 วินาที
• B36 Keyboard ขนาดเต็ม 100% Full Size ระบบสวิตช์ Scissor Switch เชื่อมต่อเต็มรูปแบบสูงสุด 5 อุปกรณ์ เพิ่มปุ่มให้ใช้งานได้มากกว่าเดิม ด้วยปุ่มเสริม 4 ปุ่ม ที่สามารถตั้งค่าได้เองผ่าน Keychron Launcher ไม่ว่าจะใช้เปิดแอปมัลติมีเดีย เรียก AI แอปที่ใช้งานบ่อย หรือกำหนด Macro ก็ทำได้ในปุ่มเดียว ให้ทุกการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• BM25 Mouse เหมือนกันกับรุ่นบีสามสาม น้ำหนักเพียง 79 กรัม เชื่อมต่อได้ทั้ง 2.4 GHz และ Bluetooth ทำงานได้ลื่นไหลไม่ว่าที่โต๊ะทำงาน หรือระหว่างเดินทาง
เริ่มต้น 1,890 บาท
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม >> https://www.keychron.co.th/products/keychron-b36-keyboard-and-bm25-mouse-wireless-combo
การเปิดตัว “Keychron B Combo” ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สายมาตรฐานใหม่ เรียกได้ว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่คีย์ครอน แบรนด์ระดับโลก ตั้งใจเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้าในราคาที่เข้าถึงได้ และจะเป็นก้าวสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ให้ผู้ใช้ชาวไทยได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมจนไม่อยากกลับไปใช้คีย์บอร์ดและเมาส์แบบเดิมๆ อย่างแน่นอน