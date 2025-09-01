HUAWEI MatePad 11.5” 2025 แท็บเล็ต หมื่นต้นๆ รับการทำงานเอกสาร

HUAWEI บุกหนักตลาดแท็บเล็ตในไทยต่อเนื่อง หลังสร้างยอดขายติดอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยการเปิดตัว HUAWEI MatePad 11.5” 2025 แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงาน การเรียนรู้ และความบันเทิงอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด "ประสบการณ์ใช้งานระดับคอมพิวเตอร์พีซี" ในราคาเข้าถึงง่าย 12,990 บาท
HUAWEI MatePad 11.5” 2025 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทั้งเป็นแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พกพา เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง HUAWEI Smart Keyboard จะมอบประสบการณ์การพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ เสริมทัพด้วยแอปพลิเคชัน PC-Level WPS Office 2.0 ที่สามารถจัดการเอกสาร ตารางข้อมูลที่ซับซ้อน หรือสร้างพรีเซนเทชันได้อย่างมืออาชีพเทียบเท่าการทำงานบนเดสก์ท็อป
สำหรับสายครีเอทีฟและการจดบันทึก แท็บเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมแอป HUAWEI Notes ที่มีเทมเพลตและสติกเกอร์ให้เลือกใช้มากมาย และที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่มาพร้อม GoPaint แอปพลิเคชันวาดภาพระดับโปร ที่มีแปรงดิจิทัลให้เลือกหลากหลาย ช่วยปลดปล่อยจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด
จุดเด่นสำคัญคือหน้าจอ HUAWEI FullView Display ขนาด 11.5 นิ้ว ความละเอียด 2.5K ที่มาพร้อมเทคโนโลยี PaperMatte ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการลดแสงสะท้อนและแสงจ้าได้ถึง 99% เมื่อเทียบกับหน้าจอทั่วไป ทำให้ใช้งานได้สบายตาแม้ในที่แสงจ้า และลดความเมื่อยล้าของดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผิวสัมผัสของหน้าจอยังให้ความรู้สึกคล้ายกระดาษ เมื่อใช้งานร่วมกับปากกา HUAWEI M-Pencil (รุ่นที่ 3) จึงมอบประสบการณ์การเขียนและวาดที่ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ด้วยอัตราการตอบสนองต่อลายมือที่ 240 Hz ทำให้ทุกเส้นสายมีความแม่นยำและตอบสนองทันใจ
HUAWEI MatePad 11.5” 2025 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 4.3 ที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะอย่าง Floating Multi-Window สำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และ SuperHub ที่ช่วยให้การลากและวางไฟล์ระหว่างอุปกรณ์หัวเว่ยเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้บางเพียง 6.1 มม. และน้ำหนักเบาแค่ 515 กรัม แต่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 10,100 mAh รองรับการเล่นวิดีโอต่อเนื่องนานกว่า 14 ชั่วโมง และยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 40W HUAWEI SuperCharge ที่สามารถชาร์จจนเต็มได้ในเวลาเพียง 94 นาที
HUAWEI MatePad 11.5” 2025 มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเทา (Space Grey) และสีม่วง วางจำหน่ายในราคา 12,990 บาท เปิดให้สั่งจองล่วงหน้า – 4 กันยายน 2568 จะได้รับ ชุดของแถมประสบการณ์ PC-Like ประกอบด้วย HUAWEI Smart Keyboard, HUAWEI M-Pencil (รุ่นที่ 3) HUAWEI Bluetooth Mouse มูลค่า 1,490 บาท และ ติดตั้งฟรี PC-Level WPS Office 2.0, HUAWEI Notes และ GoPaint