โน้ตบุ๊ก 16 นิ้ว เบาไม่ถึง 1 โล 'Acer Swift Air 16' ขายไทยต้นปี 2026

เอเซอร์ (Acer) เปิดตัว Swift Air 16 โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ในตระกูลบางเบา เพื่อมืออาชีพและคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวสูง ชูจุดเด่นด้วยขุมพลัง AMD Ryzen AI 300 Series รองรับการทำงานของ AI อย่างเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม Copilot+ PC พร้อมดีไซน์พรีเมียมด้วยวัสดุแมกนีเซียม-อะลูมิเนียมอัลลอย ทำให้น้ำหนักเริ่มต้นเบาไม่ถึง 1 กิโลกรัม
จุดเด่นหลักของ Acer Swift Air 16 คือโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI 300 Series ที่มีตัวเลือกสูงสุดถึง Ryzen AI 7 350 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานด้าน AI โดยเฉพาะ ทำให้การทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์, สตรีมมิ่ง, ตัดต่อวิดีโอ หรือสร้างสรรค์คอนเทนต์ เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ การทำงานบนแพลตฟอร์ม Copilot+ PC ยังปลดล็อกฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น Recall (preview) สำหรับการค้นหาสิ่งที่เคยเห็นบนหน้าจอ, Click to Do (preview) และ Windows Search ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอ, การบูตเครื่องที่รวดเร็ว และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 13 ชั่วโมง
Acer Swift Air 16 ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการพกพาเป็นหลัก ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ แมกนีเซียม-อะลูมิเนียมอัลลอย ที่ให้ทั้งความแข็งแรงทนทานและน้ำหนักที่เบา โดยในรุ่นหน้าจอ IPS มีน้ำหนักเพียง 0.99 กก. แม้จะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 16 นิ้วก็ตาม มีให้เลือก 4 โทนสี เพื่อให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อมการทำงาน
Swift Air 16 มาพร้อมตัวเลือกหน้าจอ 2 รูปแบบในอัตราส่วน 16:10 เพื่อมุมมองที่กว้างขึ้น คือหน้าจอ AMOLED ขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด WQXGA+ (2880x1800) รีเฟรชเรต 120 Hz ให้สีสันสดใส คอนทราสต์สูง และสีดำสนิท ครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 100% เหมาะสำหรับนักออกแบบและครีเอเตอร์ อีกตัวเลือกคือ หน้าจอ IPS ขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด WUXGA (1920x1200) รีเฟรชเรต 60 Hz ให้มุมมองกว้างและสีสันสมจริง
เพื่อรองรับการประชุมออนไลน์ Swift Air 16 มากับกล้อง IR FHD ความละเอียด 2MP ที่รองรับ Windows Hello และมีสวิตช์ปิดกล้องเพื่อความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยลำโพงสเตอริโอและไมโครโฟนคู่ เพื่อคุณภาพเสียงที่คมชัด ส่วนการเชื่อมต่อ Swift Air 16 มีพอร์ตมาให้อย่างครบครัน ประกอบด้วย USB Type-C 2 พอร์ต, USB 3.2 Type-A และ HDMI รองรับการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงผ่าน Wi-Fi 6E และ Bluetooth
ทั้งนี้ Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) จะเริ่มวางจำหน่ายในภูมิภาค EMEA ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 999 ยูโร (ราว 37,600 บาท) และคาดว่าจะพร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2026