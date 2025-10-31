เริ่มให้บริการเป็นทางการ TrueID Game Hub ยอดใช้พุ่งทะลุ 15 ล้านครั้ง ใน 3 วัน

TrueID เผยความสำเร็จหลังเปิดทดสอบให้บริการ TrueID Game Hub มีผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์เกมกว่า 15 ล้านครั้ง ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ และจากคอเกมที่เข้าร่วมทดลองเล่นในบูท “True dtac 5G x TrueID Game Hub ตลอด 3 วันในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ชูจุดเด่นศูนย์รวมเกมพรีเมียมยอดนิยมจากทั่วโลกกว่าพันเกม ที่ให้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นเกมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือกล่อง TrueID TV Box สะท้อนศักยภาพในการเชื่อมโยงชุมชนเกมเมอร์ และบทบาทของ TrueID ในฐานะ “Next World-Class Smart Entertainment Platform” ที่เปิดประตูสู่โลกเกมสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง จองสิทธิ์ Open Beta ก่อนใครได้แล้ววันนี้ที่ https://game.trueid.net/
โดยบรรยากาศในงาน ผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับประสบการณ์จริงของ TrueID Game Hub ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพของ เครือข่ายทรู ดีแทค 5G และทรูออนไลน์พร้อมด้วยคุณสมบัติ Speed Booster ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและเสถียรภาพในการเชื่อมต่อสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ นอกจากนี้ กิจกรรมบนเวที อาทิ การแข่งขัน Overcooked!, Fan Challenge Roblox และ FIFA Rivals ที่มีเหล่า KOL สายเกม ชื่อดังเข้าร่วม ยังเป็นที่สนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมจำนวนมาก
นายวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด “ตลาดเกมในประเทศไทยในปี 2024 มีมูลค่าประมาณ 55,200 ล้านบาท และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึงกว่า113,077 ล้านบาท ในปี 2033 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 8.28% ต่อปี
โดยมูลค่าตลาด cloud gaming ไทย ปี 2025 ประมาณ 45,625 ล้านบาท คาดเติบโตไปถึง 286,525 ล้านบาท ในปี 2031 ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและโอกาสมหาศาลของตลาดคลาวด์เกมมิ่งในประเทศไทยในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า
TrueID ในฐานะ "Next World-Class Smart Entertainment Platform" จึงได้พัฒนา TrueID Game Hub ให้เป็นศูนย์รวมเกมระดับพรีเมียม ด้วยจุดเด่นให้เกมเมอร์ เข้าถึงการเล่นที่ 'ต่อเนื่องไร้การสะดุด' (Seamless Experience) บนทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือกล่อง TrueID TV Box ด้วยคลังคอนเทนต์เกมระดับพรีเมียมกว่า 1,000 รายการ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งระดับโลกอย่าง Radian Arc และ Mythical Games รวมถึงพันธมิตรในไทยอย่าง CP Gaming เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มเกมมิ่งที่แข็งแกร่ง และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นไทยได้สัมผัสประสบการณ์ Cloud Gaming ที่ดีที่สุด
ล่าสุดประสบสำเร็จอย่างล้นหลามในรอบ Close Beta Test ที่งาน gamescom asia x Thailand โดยตลอด 3 วัน ได้รับกระแสตอบรับทั้งจากผู้เข้าร่วมในพื้นที่ และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมียอดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมรวมกว่า 15 ล้านครั้ง และมุ่งสู่การเป็น "One Platform for All Gamers" อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียน Open Beta เพื่อมอบประสบการณ์ Cloud Gaming ระดับเหนือชั้นแก่ผู้เล่นชาวไทยแล้ววันนี้”
TrueID Game Hub พร้อมแล้วที่จะเป็น หมุดหมายสำคัญแห่งใหม่ ของคนรักเกม และมุ่งมั่นที่จะขยายการเข้าถึงประสบการณ์เกมมิ่งไปสู่ผู้เล่นทั่วประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเปิดลงทะเบียนรอบพิเศษ Open Beta ให้เหล่าเกมเมอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้งานก่อนใคร ได้แล้ววันนี้ที่: https://game.trueid.net/