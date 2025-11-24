เผยภาพแรกเกียบันยุคใหม่ "PROJECT R.E.D." แทนที่ขบวนการ 5 สี

โทเอ และ ทีวีอาซาฮี เปิดตัว "PROJECT R.E.D." ซีรีส์ฮีโร่โทคุซัทสึชุดใหม่ ที่จะฉายมาแทนซีรีส์ขบวนการ 5 สี ประเดิมเรื่องแรกด้วย "Super Space Sheriff Gavan Infinity" หรือ "สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบัน อินฟินิตี้"
ซีรีส์ขบวนการ 5 สี หรือซูเปอร์เซ็นไต เริ่มต้นด้วย "โกเรนเจอร์" ออกฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นได้ผลิตซีรีส์ใหม่ ๆ ออกฉายอย่างต่อเนื่องมาตลอด 50 ปี (ยกเว้นปี พ.ศ. 2521) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ 50 ปีของซีรีส์ซูเปอร์เซ็นไตกำลังจะสิ้นสุดลงที่ "ขบวนการนัมเบอร์วัน โกจูเจอร์" ซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อาซาฮี และช่อง YouTube: Sentai Cartoon Club
สำหรับ "PROJECT R.E.D." จะเริ่มออกอากาศในปี 2026 หลังจากที่ซีรีส์ซูเปอร์เซ็นไตจบลง โดยคำว่า "R.E.D." ใน "PROJECT R.E.D." ย่อมาจาก "Records of Extraordinary Dimensions" หรือ "ตำนานฮีโร่เหนือมิติ" ซึ่งในเว็บไซต์ทางการระบุว่า "PROJECT R.E.D." จะนำเสนอการร่วมมือกันระหว่างฮีโร่จากหลากหลายซีรีส์
ขณะที่ "Super Space Sheriff Gavan Infinity" หรือ "สุดยอดตำรวจอวกาศ เกียบัน อินฟินิตี้" จะเป็นซีรีส์แรกของ "PROJECT R.E.D." ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายอย่างคล้ายกับ "ตำรวจอวกาศ เกียบัน" ภาคแรกที่เคยออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2525 เช่น เนื้อเรื่องแนวไซไฟ อาวุธ ชุดเกราะ และยานพาหนะล้ำยุค แต่จะเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของฮีโร่โทคุซัทสึยุคใหม่อย่างแท้จริง
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*