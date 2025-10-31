แฟน ๆ เศร้า! "ขบวนการ 5 สี" จะยุติการผลิตในปี 2026

Super Sentai หรือที่ชาวไทยเรียก "ขบวนการ 5 สี" ซีรีส์ฮีโร่โทคุซัทสึของญี่ปุ่น ผลิตโดย Toei Company และออกอากาศทาง TV Asahi ตั้งแต่ปี 1975 กำลังจะยุติการผลิตอย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า 50 ปี
สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า "No.1 Sentai Gozyuger" หรือ "ขบวนการ Gozyuger หมายเลข 1" ซึ่งเป็นขบวนการลำดับที่ 49 และฉลองครบรอบ 50 ปีของแฟรนไชส์ จะเป็นขบวนการสุดท้าย และในปี 2026 จะไม่มีการผลิตขบวนการ Super Sentai ชุดใหม่ออกฉายอย่างแน่นอน
หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าสาเหตุมาจากรายได้จากสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ของเล่น, งานอีเวนต์, และภาพยนตร์สปินออฟ ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ของซีรีส์ที่จำนวนการผลิต 50 ตอนต่อปี ต้นทุนเหล่านี้รวมถึงการถ่ายทำฉากแอคชั่นพิเศษ, การทำคอมพิวเตอร์กราฟิก, การสร้างชุดคอสตูม, และชุดหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์
หลังจากที่ข่าวการหยุดผลิตซีรีส์ Super Sentai เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ ต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง มีแฟนที่รู้สึกเศร้าและมองว่าเป็น "จุดจบของยุคสมัย" บางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นการ "รีแบรนด์" หรือย้ายไปฉายบนแพลตฟอร์มอื่น อย่างไรก็ตาม TV Asahi และ Toei ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการหยุดผลิตอย่างเป็นทางการ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากแหล่งข่าวภายในที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเท่านั้น ขณะที่นิทรรศการฉลองครบรอบ 50 ปีอย่าง "All Super Sentai Exhibition" ยังคงมีกำหนดจัดแสดงอย่างต่อเนื่องทั่วญี่ปุ่น
ที่มา: https://news.jp/i/1356574448426206047?c=39550187727945729
