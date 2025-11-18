"Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" เปิดตัวเดโมบน Steam และ Xbox PC แล้ววันนี้

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE เกมแอ็กชัน RPG จากมังฮวาชื่อดัง เปิดตัวเดโมฟรีบน Steam และ Xbox PC เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์เกมก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้
สำหรับเดโมนี้ ผู้เล่นจะได้สำรวจ ‘คอนเทนต์เวิลด์’ ซึ่งรวมไปถึงดันเจี้ยนและอินสแตนซ์ดันเจี้ยน รวมไปถึงโหมดท้าทายไทม์แอทแทค ‘สมรภูมิแห่งเวลา’ นอกจากนี้ ทางเกมยังได้เปิดตัววิดีโอใหม่ควบคู่กับเดโม แสดงให้เห็นถึงภาพเกมเพลย์ที่สดใหม่และฉากต่อสู้อันมีสไตล์ของเกม สามารถรับชมตัวอย่างได้แล้วที่ช่องทาง YouTube และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทางการของเกม
“เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้แบ่งปันเวอร์ชันเดโมที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามที่งาน TwitchCon ให้กับผู้เล่นทั่วโลก” คุณ Kwang Hoon Kim, Development Producer ของ Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE กล่าว “เราหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับการต่อสู้หลักอันเข้มข้นของ Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ”
เกมแอ็กชัน RPG ที่สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมระดับโลกอย่าง Solo Leveling ได้รับการออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มพีซีและคอนโซล พร้อมนำเสนอการผจญภัยสุดคลาสสิกที่แฟน ๆ ต่างรอคอย จัดเต็มด้วยระบบการต่อสู้สุดอลังการอย่างงดงาม ระบบความก้าวหน้าที่ล้ำลึก และการต่อสู้อันดุเดือด โดยเกมได้นำเรื่องราวของซองจินอู ผู้ซึ่งก้าวจากจุดเริ่มต้นที่อ่อนแอสู่การเป็นสุดยอดจักรพรรดิเงา ฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการและเพจ Steam พร้อมติดตามช่องทาง Twitch, YouTube, และ Discord ของเกมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่มเกมลง Wishlist บน Xbox
