Solo Leveling ประกาศคอลแลปส์อนิเมะ "FRIEREN" พร้อมให้เล่นแล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดตัวคอลแลปส์สุดยิ่งใหญ่ระหว่างเกม "Solo Leveling: ARISE" กับอนิเมะ "คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN" แนะนำฮันเตอร์ SSR ใหม่ พร้อมคอนเทนต์ครอสโอเวอร์สุดพิเศษมากมาย เล่นได้แล้ววันนี้
คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN บอกเล่าเรื่องราวของจอมเวทเอลฟ์ ‘ฟรีเรน’ ผู้ที่ออกเดินทางครั้งใหม่หลังจากที่กลุ่มเหล่าผู้กล้าของเธอเอาชนะราชาปีศาจได้สำเร็จ พบกับเพื่อนร่วมทางใหม่ พร้อมสัมผัสหลากหลายการผจญภัยตลอดการเดินทาง
พบกับสามฮันเตอร์ SSR ใหม่ที่สามารถเล่นได้แล้วในคอลแลปส์ครั้งนี้
● ฟรีเรน เป็นจอมเวทธาตุน้ำที่ใช้คาถาเวทมนตร์ในการควบคุมสนามรบ สกิลอัลติเมตของเธออย่าง ‘เวทมนตร์โจมตีธรรมดา (โซลทราค) - ไม้ตาย’ จะปล่อยพลังเวทเพื่อปลดปล่อยพลังระเบิดโซลทราคอันยิ่งใหญ่
● เฟรุน เป็นจอมเวทธาตุไฟ รวบรวมพลังเวทสูงสุดเพื่อปลดปล่อยพลังระเบิดโซลทราคอันยิ่งใหญ่ ทำลายล้างศัตรูด้านหน้าเมื่อใช้สกิลอัลติเมตของเธออย่าง ‘เวทมนตร์สังหารเผ่าปีศาจ (โซลทราค) - ขนาดใหญ่’
● สตาร์ค เป็นแทงก์ธาตุไฟ ผู้ที่ต่อสู้ด้วยขวานอันใหญ่โต สกิลอัลติเมตของเขาอย่าง ‘สายฟ้าพิฆาต : ดับสูญ’ ทำให้เขาสามารถลงมาจากอากาศพร้อมฟาดขวานลงพื้นอย่างทรงพลัง
ฮันเตอร์คอลแลปส์แต่ละคนจะมาพร้อมกับอาวุธเฉพาะของพวกเขาเอง (ไม้เท้าของฟรีเรน, ไม้เท้าของเฟรุน, และขวานของสตาร์ค) นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสอาวุธใหม่ธาตุแสง SSR สุดพิเศษสำหรับซองจินอูอย่าง ‘ดาบผู้กล้า’ ได้อีกด้วย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคอลแลปส์ร่วมกับ คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN ผู้เล่นจะได้สนุกกับกิจกรรมของขวัญเช็กชื่อพวกพ้องนักผจญภัย! ผู้เล่นสามารถรับรางวัลเช็กชื่อสุดพิเศษ เช่น ตั๋วเลือกฮันเตอร์ SSR พวกพ้องนักผจญภัย! และอีกมากมายได้เพียงเข้าสู่ระบบในเกม นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถท้าทายดันเจี้ยนกิจกรรมคอลแลปส์เพื่อสู้กับบอสกิจกรรม ออร่าแห่งกิโยติน ได้อีกด้วย
อัปเดตใหม่นี้ยังมาพร้อมกับการอัปเดตและการปรับปรุงคอนเทนต์ใหม่ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบอสใหม่ ‘แม่ทัพร่างเหล็ก บัลแทร์’ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในการรุกรานแห่งแสงสว่าง พร้อมกับลดระดับความยากโดยรวมลง เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์มากขึ้น ผู้เล่นสามารถเผชิญหน้ากับบอสใหม่ในอินสแตนซ์ดันเจี้ยนและคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดอย่าง ‘หอสมุดต้องห้ามของผู้เฝ้าดู’ซึ่งจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
Solo Leveling: ARISE เป็นเกมแนวแอ็กชันที่ดัดแปลงมาจาก Solo Leveling เว็บตูนยอดนิยม สวมบทบาทเป็น ซองจินอู ผู้เล่นสามารถสัมผัสการเดินทางของเขาผ่านเรื่องราวเว็บตูนอันเป็นที่โปรดปรานได้โดยตรง, การเลเวลอัป, วัดฝีมือไปกับการต่อสู้อันทรงพลังและสร้างสไตล์การต่อสู้เป็นของตนเองโดยอาศัยหลากหลายสกิลและอาวุธต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้เล่นไม่เพียงแต่ที่จะได้ร่วมทีมกับเหล่าฮันเตอร์จากเว็บตูนเท่านั้น แต่ผู้เล่นยังสามารถอัญเชิญ ‘กองทัพทหารเงา’ ของตนเองได้ด้วยคำพูดเด็ดอันน่าจดจำอย่าง “จงตื่น…”
สำหรับข้อมูลและรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับ Solo Leveling: ARISE สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ทางการ, X, Facebook, Instagram, Discord, และ ช่องทาง YouTube ทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*