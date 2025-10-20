"Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" เผยตัวอย่างใหม่ พร้อมสารจากผู้พัฒนา

"Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" เกมแอ็กชันอาร์พีจีจากเว็บตูนชื่อดัง ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ให้รับชมแล้วทางช่องทาง YouTube ทางการของเกม อีกทั้งแฟน ๆ ยังสามารถรับชมวิดีโอสารจากผู้พัฒนาได้แล้วเช่นกัน
ตัวอย่างนี้เผยให้เห็นฟุตเทจเกมเพลย์ใหม่ พร้อมฟีเจอร์สำคัญที่รอคอยให้ผู้เล่นได้สัมผัส เกม Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ผ่านทาง Steam และ Xbox PC ซึ่งวิดีโอสารจากผู้พัฒนายังเผยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเน้นย้ำเบื้องหลังแนวคิดในการพัฒนาเกมนี้อีกด้วย
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE ได้เข้าร่วมงาน TwitchCon San Diego 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมซานดิเอโก (San Diego Convention Center) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์กับเดโมสุดพิเศษที่บูธเกม PC บูธ Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการถ่ายทอดสดส่งตรงจากบูธผ่านบนช่องทาง Twitch ทางการของเกม โดยมีสตรีมเมอร์รับเชิญพิเศษมาร่วมเล่นเกมและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านมุมมองของพวกเขาอีกด้วย
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE สร้างจากเว็บตูนยอดฮิตที่โด่งดังจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก และได้รับการออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์ม PC และคอนโซล จัดเต็มด้วยกราฟิกคุณภาพสูงที่ชวนดื่มด่ำ อีกทั้งยังมีกลไกการต่อสู้ที่ชาญฉลาด และระบบพัฒนาตัวละครสุดล้ำลึก โดยผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครหลักอย่าง ‘ซองจินอู’ ในร่างจักรพรรดิ พร้อมสัมผัสความสนุกไปกับการต่อสู้แบบร่วมมือกันสูงสุดสี่คนและต่อสู้กับบอสสุดมันส์อีกด้วย
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE เปิดสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ววันนี้ โดยเกมจะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 17 พฤศจิกายนบน Steam และ Xbox PC สำหรับผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าแบบ ดีลักซ์ เอดิชัน (Deluxe Edition) จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้าเป็นเวลาสามวันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://slvariseoverdrive.netmarble.com/th
