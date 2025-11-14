"Mongil: Star Dive" เผยตัวอย่างภูมิภาคใหม่ที่งาน G-STAR 2025

เน็ตมาร์เบิ้ล เผยตัวอย่างใหม่ของ MONGIL: STAR DIVE ภาคต่อเกมมือถือ Monster Taming ที่งาน G-STAR 2025 เปิดตัว "ซูรา" ภูมิภาคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกาหลีใต้ พร้อมให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
ซูราเป็นภูมิภาคใหม่ที่เรื่องราวดำเนินต่อไปหลังจากการเดินทางของหน่วยอัศวินที่ 9 รวมไปถึงเอสเด, แฟลร์, และเรย์นา ใจกลางรอบนักซาน ภูมิภาคนี้นำเสนอโลกที่มนุษย์ ยักษ์โทแกบี และเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์มากมายอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเรื่องใหม่ของตัวละครที่แฟน ๆ ชื่นชอบอย่าง มีนา อีกด้วย
ตัวอย่างที่เผยใหม่นี้ได้เปิดตัวนักซานและเหล่าตัวละครเป็นครั้งแรก เน้นย้ำถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ผ่านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ลวดลายต่าง ๆ และโทนสีที่สดใส นอกจาก ‘ซันกุน’ ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว ตัวละครใหม่ธีมเกาหลีอย่าง ‘จีวอน’ และ ‘กาบี้’ ก็ได้ปรากฏตัวด้วยเช่นกัน
ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าบอสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านเกาหลีใต้ภายในซูรา รวมถึงบอสโทแกบี ‘ทูอ็อกชีนี’ และ ‘ฮันอุล’ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหน่วยทหารในประวัติศาสตร์ ‘ผู้ล่าเสือ’ ผู้เข้าชมบูธของเน็ตมาร์เบิ้ลที่งาน G-STAR 2025 สามารถสัมผัสอัปเดตเหล่านี้ได้ด้วยตนเองผ่านเดโมเกมเพลย์และรายการบนเวทีสด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมท้าทายบอสอินฟลูเอนเซอร์ พูดคุยกับผู้พัฒนาอย่างเป็นกันเอง และอีกมากมาย
จากวิดีโอการบรรยายจากผู้พัฒนาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางเน็ตมาร์เบิ้ลยังได้แบ่งปันผลการทดสอบ CBT และแผนการปรับปรุงพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการเล่าเรื่องของตัวละครที่กว้างขวางขึ้น, การปรับสมดุลความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นตัวละคร, และการรับทองและทรัพยากรที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งทางทีมยังได้วางแผนที่จะปรับระดับความยากในการได้รับมอนสเตอร์ลิ่ง ซึ่งเป็นระบบจับและพัฒนาหลัก พร้อม ๆ กับการปรับปรุง UI และความสะดวกสบายโดยรวมตามความคิดเห็นของผู้เล่น
ขณะนี้มีการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกบนเว็บไซต์ทางการ, Epic Games Store, Google Play, และ App Store ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับตัวละครฟรานซิส (ระดับ 4 ดาว) ที่แฟน ๆ ชื่นชอบ พร้อมรางวัลพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ‘มอนสเตอร์ลิ่งแอกโซลอเติลหอยสังข์ทะเลลึก’ สุดพิเศษซึ่งจะปลดล็อกเมื่อการมีส่วนร่วมของคอมมิวนิตีเพิ่มมากขึ้น
ภาคต่อเกมมือถือ Monster Taming (2013) ที่หลายคนหลงรัก MONGIL: STAR DIVE ส่งมอบงานภาพด้วยพลัง Unreal Engine 5, การต่อสู้แบบแท็กทีมอันมีชีวิตชีวา, และระบบมอนสเตอร์ลิ่งสุดพิเศษที่ให้ผู้เล่นสามารถจับ, สะสม, และจัดเพื่อนร่วมทางในการต่อสู้ได้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและอัปเดตล่าสุดได้ที่ช่องทางโซเชียลทางการของ MONGIL: STAR DIVE
