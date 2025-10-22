"Palworld Mobile" พร้อมให้เล่นที่งาน G-STAR 2025

เวอร์ชันมือถืออย่างเป็นทางการของเกมเซอร์ไววอลใช้แรงงานเหล่าสัตว์เลี้ยง เตรียมเปิดให้ชาวเกาหลีได้สัมผัสเป็นที่แรก
KRAFTON ออกมาประกาศเตรียมจัดบูธแสดงโชว์สำหรับ Palworld Mobile เวอร์ชันดัดแปลงลงมือถือของเกมสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมงาน G-STAR 2025 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ได้สัมผัสทดลองเล่นมันเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายนนี้
เกมพาวเวิลด์ฉบับโมบายดังกล่าว จะถูกพัฒนาโดยทีมงาน PUBG Studios และได้ค่าย KRAFTON มาเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งเป้าประสงค์ของพวกเขาคือการหยิบนำประสบการณ์ฝึกฝนจับสัตว์ก่อสร้างเอาตัวรอดในโลกเปิดของเกม Palworld ต้นฉบับมาถ่ายทอดลงสู่สมาร์ทโฟน ด้วยระบบและวิธีการเล่นที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับการเล่นบนมือถือ
ปัจจุบันเกม Palworld ได้เปิดให้เล่นกันบน Steam, Xbox และ PlayStation 5 โดยมียอดผู้เล่นรวมกันทุกแพลตฟอร์มจนถึงตอนนี้เกินกว่า 32 ล้านคนเข้าไปแล้ว และคาดว่าการมาของเวอร์ชันมือถือจากทีมผู้สร้างพับจี น่าจะช่วยผลักดันยอดตัวเลขดังกล่าวให้พุ่งสูงทะลุขึ้นไปอีก
