วัดศรีกุญชรจัด “แห่กฐินสามัคคีทางน้ำ” สืบสานวิถีชาวคลอง ย้อนรอยวัฒนธรรมไทยโบราณ

อ่างทอง – วัดศรีกุญชร ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จัดงาน “แห่กฐินสามัคคีทางน้ำ” สืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาช้านาน โดยมีขบวนเรือกฐินตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 10 ลำ พายล่องไปตามคลองรำมะสัก ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นและเสียงอนุโมทนาบุญจากชาวบ้านสองฝั่งคลอง
วันนี้(1 พ.ย) วัดศรีกุญชรได้จัดพิธีแห่กฐินสามัคคีทางน้ำ หลังวันออกพรรษา เพื่อถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจตกแต่งเรือกฐินอย่างวิจิตร ก่อนพายขบวนเรือไปยังวัด ท่ามกลางความคึกคักของประชาชนที่มาร่วมชมและร่วมทำบุญตามวิถีชาวคลอง
พระปลัดจีรพนธ์ เจ้าอาวาสวัดศรีกุญชร เปิดเผยว่า การจัดแห่กฐินทางน้ำเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยในอดีต ที่ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง ทำบุญ และตักบาตร นอกจากนี้ยังมีนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับ “กฐินจระเข้” ซึ่งเล่าขานต่อกันมาว่า มีเศรษฐีผู้หนึ่งขี้เหนียวไม่ทำบุญ เมื่อตายจึงไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าทรัพย์สมบัติของตน จนภรรยาได้นำสมบัตินั้นมาทำบุญทอดกฐิน อุทิศส่วนกุศลให้สามี ทำให้จระเข้นั้นหลุดพ้นจากบ่วงกรรม
เจ้าอาวาสยังเล่าว่า ด้วยเหตุนี้เอง วัดหลายแห่งจึงมีการปัก “ธงจระเข้” คู่กับธงธรรมจักรและธงชาติในช่วงเทศกาลทอดกฐิน เพื่อระลึกถึงนิทานกฐินจระเข้ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
สำหรับประเพณี “แห่กฐินสามัคคีทางน้ำ” ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวอ่างทอง ที่ร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป