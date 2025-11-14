"Palworld Mobile" คึกคัก! เกมเมอร์แห่ต่อคิวในงาน G-STAR 2025

KRAFTON เปิดตัว "Palworld Mobile" เกมมือถือดัดแปลงจากเกมสะสมมอนสเตอร์เอาชีวิตรอดสุดฮิต พร้อมเปิดให้ทดลองเล่นครั้งแรกในงาน G-STAR 2025 ที่ประเทศเกาหลีใต้ เกมเมอร์ให้ความสนใจล้นหลาม ต้องรอต่อคิวนานกว่า 2.5 ชั่วโมง
ปีนี้ KRAFTON ได้ออกแบบบูธภายใต้คอนเซ็ปต์ของ "Palworld Mobile" เกมใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงจากเกม Palworld ผลงานของผู้พัฒนาเกมชาวญี่ปุ่นอย่าง Pocketpair ซึ่งได้รับความสนใจย่างล้นหลามตั้งแต่เปิดงาน โดยมีผู้เข้าชมจำนวนมากมารอคิวที่บูธ KRAFTON เพื่อที่จะได้สัมผัสและทดลองเล่นเกม Palworld Mobile ก่อนใคร แม้ว่าจะต้องรอคิวนานถึง 2.5 ชั่วโมง ผู้ที่ได้ทดลองเล่นกลุ่มแรกได้ออกมาให้ความเห็นว่า “เกมนี้ถ่ายทอดเสน่ห์ของต้นฉบับออกมาสู่เวอร์ชันมือถือได้อย่างยอดเยี่ยม”, “ระบบควบคุมเข้าใจง่ายและมีจังหวะการต่อสู้ที่รวดเร็ว”, “ระบบสกิลที่ใช้ในการต่อสู้นั้นให้ความรู้สึกตื่นเต้นและเต็มอิ่มมากๆ”
บูธของ KRAFTON ได้รับการตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนสวนสนุกขนาดย่อม เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสถึงประสบการณ์เกม Palworld Mobile ได้ในชีวิตจริง รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง Pal Hunting Zone และ Pal Capture Zone เพื่อเก็บสะสมสแตมป์ดิจิทัลและแลกรับของที่ระลึกจาก Palworld Mobile นอกจากนี้กิจกรรมลงทะเบียน Alpha Test ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่มีต่อการเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการ
ในส่วนของ CAFÉ PUBG ซึ่งเป็นโซนพักผ่อนภายในงานภายใต้ธีมเกม PUBG: BATTLEGROUNDS อีกหนึ่ง IP จาก KRAFTON ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ด้วยความร่วมมือกับแบรนด์โดนัทระดับพรีเมียมอย่าง Old Ferry Donut ทาง CAFÉ PUBG จึงได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษเฉพาะภายในงาน พร้อมกิจกรรมมินิเกมและภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาล PUBG ซึ่งแฟน ๆ ต่างแสดงความประทับใจที่ได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ เช่น ร่ม หมอนอิง หมอนรองคอ และแก้วน้ำในธีม PUBG: BATTLEGROUNDS จากการเข้าร่วมทำภารกิจ Digital Stamp Rally
เวทีหลักของ KRAFTON มาพร้อมกับการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย เช่น Palworld Mobile Quiz Show, Pal Parade และ Photo Session โดยเฉพาะกิจกรรม Pal Parade ที่มีการแสดงสดประกอบเพลงธีมของ Palworld Mobile ซึ่งได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างท่วมท้น ผู้เข้าชมจำนวนมากยังต่อแถวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกับตัวละคร Pal ภายใน Photo Session ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน
งาน G-STAR 2025 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม BEXCO เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 13–16 พฤศจิกายนนี้ โดยบูธของ KRAFTON ตั้งอยู่ที่ BTC Hall ภายใน Exhibition Center 1 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรแกรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://www.krafton.com/gstar2025
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*