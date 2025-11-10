Review: Dragon Quest I & II HD-2D Remake

แนวเกม อาร์พีจี
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: E10+ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป
แพคเหมาคู่ของตำนานผู้กล้าฉบับปัดฝุ่นใหม่ ที่อะไรๆแทบจะเดินตามรอยผลงานรีเมคเมื่อคราวก่อนแบบทุกย่างก้าว
สำหรับ Dragon Quest I & II HD-2D Remake ภายในจะบรรจุสองเกมอาร์พีจีชื่อดังแห่งยุคเครื่องแฟมิคอม ได้แก่ Dragon Quest ภาคแรกประเดิมซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มฮีโร่ผู้เป็นทายาทของยอดนักรบในตำนาน Erdrick กับภารกิจช่วยเหลือองค์หญิงและปกป้องอาณาจักรจากจอมมาร ในขณะเดียวกันตัวเกม Dragon Quest II ที่พ่วงต่อท้ายนั้นจะเป็นเหตุการณ์ในอีก 100 ปีให้หลัง เมื่อความสงบสุขของอาณาจักรถูกคุกคามอีกครั้ง หน้าที่พิทักษ์โลกจึงตกอยู่ในมือแก๊งค์ 3 หน่อเชื้อพระวงศ์สองเจ้าชายกับอีกหนึ่งเจ้าหญิง ที่ต้องผนึกกำลังกันปราบพ่อมดผู้ชั่วร้าย ซึ่งหากเรียงตามลำดับไทม์ไลน์ที่ถูกต้องเราก็ควรเปิดเล่นเกมภาคแรกให้จบก่อนละนะ แม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้บังคับก็เถอะ
กราฟิกในเวอร์ชันรีเมคจะถูกทำขึ้นมาใหม่ในสไตล์พิกเซลอาร์ต 2D บังคับตัวละครแบนราบเดินสำรวจ ท่ามกลางโครงสร้างฉากหลังที่มีความลึกตื้นแบบเกมสามมิติ ซึ่งเป็นงานภาพสุดแสนโดดเด่นและเป็นตัวเลือกแรกๆที่หลายค่ายมักนิยมใช้ในการรีเมคเกมเก่าๆ เพราะมันยังคงเสน่ห์ความขลังแบบคลาสสิคและดูโมเดิร์นนำสมัยไม่ตกยุคในเวลาเดียวกัน
เรื่องคุณภาพชีวิตภายในเกมบอกเลยว่าถูกปรับปรุงหลายจุดจนเล่นได้สบายกว่าต้นฉบับเมื่อ 40 ปีก่อน ตอนต่อสู้สามารถกดเร่งสปีดให้ฉับไวรู้ผลในไม่กี่อึดใจ หลังไฝว้เสร็จระบบจะทำการออโต้เซฟให้ทุกครั้งเกิดพลาดตายก็โหลดได้ตรงจุดนั้นไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่เมือง บทสนทนาช่วงไหนรู้สึกยืดยาวขี้เกียจอ่านก็กดกรอไปข้างหนาอย่างรวดเร็วได้ ในหน้าเมนูการตั้งค่าก็ยังมีตัวเลือกให้เปิด-ปิดแสดงเครื่องหมายมาร์คจุดที่เราต้องมุ่งไปต่อ ถึงไม่ฟังข้อมูลคำใบ้ของ NPC กดข้ามไปแบบรัวๆยังไงก็ไม่มีทางหลงแน่นอน และที่สะดวกถูกใจเราสุดๆคงหนีไม่พ้นตัวเลือกไฮไลท์บริเวณน่าสนใจ ตรงไหนมีโซนพื้นที่ลับให้เก็บของหรือมีกล่องสมบัติล้ำค่าวางนอนซุกซ่อนอยู่ เพียงแค่เปิดแม็พขึ้นมาดูเราก็รู้ตำแหน่งได้ทันที
ตัวเกมจะมีความยาก 3 ระดับมาให้เราเลือก ตั้งแต่ระดับง่ายสุด Dracky Quest, ระดับกลางๆ Dragon Quest ไล่ไปจนถึงระดับยากสุด Draconian Quest ที่เหมาะกับผู้เล่นชั้นเซียน นอกเหนือจากความยากทั้ง 3 ระดับนี้แล้ว มันยังมีออพชั่นเสริมเพิ่มเติมให้เราได้ติ๊กเลือกสำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์แบบเกมอาร์พีจียุคสมัยใหม่อย่าง ตัวเลือกฟื้นค่าพลัง HP และ MP ให้กลับมาเต็มหลอดทุกครั้งที่ตัวละครเลเวลอัพ ช่วยลดความตึงเครียดเวลาลงดันเจี้ยนนานๆไม่มีจุดให้แวะพักผ่อน หรือถ้าใครอยากเล่นผ่านชิลๆแบบชัวร์ๆจะเปิดโหมด Invincibility ให้ตัวละครฝ่ายเรากลายเป็นอมตะไปเลยก็ย่อมได้
ยามเข้าสู่ฉากการต่อสู้ในตอนแรกเราจะยังพอมองเห็นแผ่นหลังของตัวละครฮีโร่ แต่เมื่อไหร่ที่กดเริ่มสู้แล้วมุมมองก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบโบราณดั้งเดิมเห็นเพียงแค่เหล่ามอนสเตอร์ยืนเรียงแถวหน้ากระดานโจมตีใส่หน้าจอเปล่าๆ ฝ่ายเราโดนหรือไม่ก็ต้องคอยสังเกตตัวเลขค่าพลัง HP กันเอาเอง อีกทั้งเวลาอยากให้ AI ช่วยต่อสู้แทนเรา มันก็ไม่ได้อัตโนมัติอย่างที่ควรเป็นเพราะเราต้องคอยกำกับกดปุ่มเริ่มสู้เองในทุกๆเทิร์น ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่หลายคนบ่นกันมาตั้งแต่ตัวเกมภาคสามรีเมคแล้วละ และการที่ทุกสิ่งยังคงเป็นแบบเก่านั่นหมายถึงทีมพัฒนาไม่ได้ใส่ใจฟังเสียงฟีดแบคของพวกเราเลยแม้แต่น้อย
อีกหนึ่งสิ่งที่เคยสร้างปัญหาในภาคก่อนแล้วยังคงตามมาหลอกหลอนผู้เล่นในภาคนี้ นั่นคือ Random Encounters หรือระบบสุ่มพบเจอศัตรูที่เราไม่มีทางล่วงรู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะเดินไปสะดุดเท้ามอนสเตอร์ตัวไหนเข้า ถ้าเป็นพวกกีกี้ปลายแถวเราก็สบายรอดตัวไป แต่ถ้าวันไหนดวงซวยสุ่มเจอศัตรูประเภทน่ารำคาญอย่างพวกตีเบิ้ล ฮีลตัวเองได้ หรือมีสกิลทำให้ติดสถานะหมู่ยกตี้ เราอาจต้องสับตีนผีกดออกเผ่นหนีสถานเดียว เพราะการฝืนสู้กับศัตรูจำพวกนี้มันเสียทั้งเวลา ทรัพยากร และสุขภาพจิต แลกกับค่า Exp ที่เพิ่มมาจิ๊ดนึงแล้วมันไม่คุ้มเอาซะเลย
"Dragon Quest I & II HD-2D Remake จริงๆมันดีแทบจะทุกอย่างทั้งกราฟิกที่น่าหลงใหล ดนตรีที่แสนไพเราะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าต้นฉบับ แต่ติดอยู่อย่างตรงระบบสุ่มพบเจอมอนสเตอร์ที่เรารู้สึกเข็ดขยาดเข้าไส้ เนื่องจากมันทำให้เกมอาร์พีจีที่ควรให้ผู้เล่นใช้สมองวางแผนเลือกวิธีผจญภัยของตัวเอง กลายเป็นเกมเซอร์ไววอลเน้นพลิกแพลงด้นสดไปเสี่ยงตายวัดดวงเอาดาบหน้า เหมือนทหารที่เดินเท้าเปล่าลาดตระเวนโดยไม่รู้จะเหยียบกับระเบิดเมื่อไหร่ เหมือนลูกค้าที่พากันไปเล่นในบ้านผีสิงโดยไม่รู้ว่ามีอะไรดักรออยู่ข้างใน นี่คือข้อบกพร่องที่ควรถูกปล่อยวางทิ้งไว้ในอดีตกาล มิใช่รื้อฟื้นนำมันกลับมาสร้างปัญหาอีกในยุคปัจจุบัน เพราะถ้าหากอยากเก็บระบบโบราณคร่ำครึเอาไว้ มันก็คงไม่มีเหตุผลสมควรอันใดที่จะต้องเหนื่อยปัดฝุ่นแฟรนไชส์นี้ใหม่ตั้งแต่แรก"
|เกมเพลย์
|6
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|เนื้อเรื่อง
|7
|ความคุ้มค่า
|8
|ภาพรวม
|7.4
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
