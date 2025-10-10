“THAM STUDIO19” เปิดโผโปรเจกต์ปี 2026 "โยชิ รินรดา" ควง "กระทิง" ประเดิมหนังใหม่ "รินรดา"

THAM STUDIO19 ตอกย้ำความเป็นค่ายหนังน้องใหม่สุดปัง ด้วยการเปิดตัวงานใหญ่แห่งปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “THAM STUDIO’s NEXT CHAPTER 2026 : Close Encounter with RINRADA” เปิดโผโปรเจกต์ภาพยนตร์ชุดใหม่ที่จะเข้ามา "เขย่าวงการหนังไทย" ในปี 2026 อย่างเป็นทางการ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยมีบุคคลสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับและทัพ นักแสดง ที่จะมาประเดิมโปรเจกต์ใหม่ นำทีมโดยปรมาจารย์ด้านบทภาพยนตร์อย่าง กอล์ฟ-ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ทีมผู้กำกับจากภาพยนตร์ อาร์ม-อาทิตย อาริยวงศ์ษา พร้อมทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ฟอร์มดี "รินรดา" ไม่ว่าจะเป็น โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, นีน่า-ณัฐชา เจสซิกา พาโดวัน , ต๊อกแต๊กพิซซ่ามูวี่-สุธิรจน์ ศรีเพ็ชร , แตงกวา-ชนันทิชา ชัยภา , ปุณ-ศิริปัญญา จันทิหล้า ผู้กำกับภาพยนตร์ EVIL BLOOD สุธรรม จีระศิลป์ ทีมผู้กำกับภาพยนตร์ ตารูเมนยัน ธีรคหเทพ อาริยวงศ์ษา , กานต์ธี โพธิดารา, ภัทรพงศ์ ไชยบาล, พันธ์เทพ ราวินิต และ ยังมีผู้จัดซีรีส์หน้าใหม่ไฟแรง เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ พร้อมด้วยทีมนักแสดง "Soulmate’s The Series" ทีเจ-พิชญุตม์ อิทธิพลานุคุปต์ , ดอลล่าร์-พชร ปินตา , ชูตะ-ชูตะ เคียวตานิ , กิม-กนกกาญจน์ กันทาธรรม , ฟิวส์-ยศธร คำปิ่นคำ และ นักแสดงอีกมากมาย
งานนี้ คุณกฤติญา อาริยวงศ์ษา ผู้ก่อตั้ง และ CEO Thamstudio19 ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ก่อนจะเผยลิสต์ 5 ผลงานใหม่
"หนังสือ ScriptBit" พร้อมเชิญ "คุณกอล์ฟ ดร.สรรัตน์ จิรบวรกุล" นักเขียนบทชื่อดัง มาร่วมพูดคุยถึงหนังสือที่ ทำสตูดิโอ ได้ทำการรวบรวมงานเขียนของ ดร.สรรัตน์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนบทแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงจากโซเชียลเน็ตเวิร์คส่วนตัว รวมเล่มตีพิมพ์เป็นหนังสือเรียนเขียนบทสำหรับ Script Writer ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสำหรับนักเขียนบทหน้าใหม่ที่พร้อมก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยต่อไป
ภาพยนตร์ "Evil Blood" หนังเรื่องที่สองของปี 2026 จากค่ายทำสตูดิโอ โดยเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การโคลนนิ่งโดยมีต้นแบบมาจากดีเอ็นเอของสิ่งน่าสะพรึงอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ จนความยุ่งเหยิงเกินคาดเดาได้เริ่มต้นขึ้น โดยผู้กำกับ โอม สุธรรม จีระศิลป์
ภาพยนตร์ "TARUMENYAN" ได้แรงบันดาลใจจาก สุสานของหมู่บ้านตรุนยันบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีต้นไม้ชื่อตารูเมนยัน (Taru Menyan) นำมาสู่ภาพยนตร์สยองขวัญวัยรุ่น 4 เรื่อง จาก 4 ผู้กำกับ ธีรคหเทพ อาริยวงศ์ษา , กานต์ธี โพธิดารา, ภัทรพงศ์ ไชยบาล, พันธ์เทพ ราวินิต ที่จะเล่าเรื่องราวเขย่าขวัญต่างลำดับเวลาบนอาณาเขตของต้นไม้สุดหลอนแห่งนี้” ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาบท
ซีรีส์ BL "SOULMATES เนื้อคู่ของผมเป็นผีครับ" แนว โรแมนติค-ดราม่า-ตลก เมื่อโชคชะตา... “ขีดให้คนตายมารักกับคนเป็น” บทสรุปสุดท้ายจะลงเอยเช่นไร มีความยาวจำนวน 8 ตอน ถึงคิวพิธีกรประกาศเปิดตัวทีมนักแสดง "Soulmate’s The Series" ที่มากันครบทีม พร้อมผู้จัดหน้าใหม่อย่าง เก้า นพเก้า ก็เรียกเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลาม!
แล้วก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย! กับการเดิน Red Carpet เปิดตัวนักแสดงจาก ภาพยนตร์ "รินรดา" ผู้กำกับและทีมนักแสดงได้ขึ้นเวทีพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนจะเปิดฉาย Official Pilot Rinrada ให้ชมเป็นครั้งแรกบนเวที
ปิดท้ายด้วยการรวมตัวของทัพคนสำคัญ ผู้บริหาร พันธมิตร ผู้กำกับ และนักแสดงทุกโปรเจกต์ขึ้นถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่ทุกคนจะได้เข้าสู่โรงภาพยนตร์ที่ 8 เพื่อชม Official Pilot Rinrada แบบเต็มๆ และหลังชมจบ ผู้กำกับและนักแสดงก็กลับขึ้นเวทีเพื่อ ตอบคำถาม สื่อมวลชนและแฟนๆ อย่างเป็นกันเอง ถือเป็นการปิดฉากงาน “THAM STUDIO’s NEXT CHAPTER 2026: Close Encounter with RINRADA” ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและความตื่นเต้น!
