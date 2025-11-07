xs
Take-Two หุ้นดิ่งหลังประกาศเลื่อน "GTA 6" รอบสอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่งผลกระทบลูกโซ่ไปตามๆกัน เมื่อเกมที่หลายคนตั้งตารอคอยขอยืดเวลาวางจำหน่ายออกไปอีก จนบรรดานักลงทุนเริ่มไม่เชื่อมั่น

นับเป็นข่าวเศร้าของวันนี้เลยทีเดียว เมื่อทางค่าย Rockstar Games ได้ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายของเกม Grand Theft Auto VI ออกไปอีกจากกำหนดเดิม 26 พฤษภาคมปีหน้า เปลี่ยนใหม่ไปออก 19 พฤศจิกายนปี 2026 หรือก็คือนับจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งปี



โดยทาง ร็อคสตาร์ ได้ชี้แจงให้เหตุผลว่า พวกเขาต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อขัดเกลาเกม GTA 6 ให้ออกมามีคุณภาพคู่ควรสมตามที่แฟนๆต่างคาดหวัง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเลื่อนรอบที่สองแล้วเพราะแต่แรกเดิมทีนั้นตัวเกมมีแผนปล่อยออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025

ทันทีที่ข่าวการประกาศเลื่อนถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ ราคาหุ้นของบริษัท Take-Two Interactive, Inc. ก็ร่วงดิ่งตกลงไปเกือบถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าในระยะเวลาต่อมาราคาหุ้นของบริษัทจะขยับตัวฟื้นกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่สามารถกลับไปอยู่ ณ ตรงจุดเดิมก่อนการประกาศ


หากใครที่ติดตามข่าว GTA 6 มาตลอด คงเริ่มได้กลิ่นไม่สู้ดีมาสักพักหนึ่งแล้ว ทั้งกระแสข่าวปลดพนักงานหลายสิบชีวิตที่ทาง ร็อคสตาร์ อ้างว่าเป็นเพราะพวกเขาแอบปล่อยข้อมูลความลับของเกม ทั้งที่มีพนักงานส่วนหนึ่งออกมาโต้แย้งว่าพวกเขาถูกปลดแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยโดยไร้หลักฐานบ่งชี้ใดๆ แถมตัวอย่างเกมเพลย์ของมันก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่มานานร่วม 6 เดือนแล้ว คงได้แต่หวังว่าสุดท้ายผลงานมันจะออกมาดีตามคำสัญญา


ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
thegamer

