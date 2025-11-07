Take-Two หุ้นดิ่งหลังประกาศเลื่อน "GTA 6" รอบสอง

ส่งผลกระทบลูกโซ่ไปตามๆกัน เมื่อเกมที่หลายคนตั้งตารอคอยขอยืดเวลาวางจำหน่ายออกไปอีก จนบรรดานักลงทุนเริ่มไม่เชื่อมั่น
นับเป็นข่าวเศร้าของวันนี้เลยทีเดียว เมื่อทางค่าย Rockstar Games ได้ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายของเกม Grand Theft Auto VI ออกไปอีกจากกำหนดเดิม 26 พฤษภาคมปีหน้า เปลี่ยนใหม่ไปออก 19 พฤศจิกายนปี 2026 หรือก็คือนับจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งปี
Hi everyone,
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
โดยทาง ร็อคสตาร์ ได้ชี้แจงให้เหตุผลว่า พวกเขาต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อขัดเกลาเกม GTA 6 ให้ออกมามีคุณภาพคู่ควรสมตามที่แฟนๆต่างคาดหวัง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเลื่อนรอบที่สองแล้วเพราะแต่แรกเดิมทีนั้นตัวเกมมีแผนปล่อยออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025
ทันทีที่ข่าวการประกาศเลื่อนถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ ราคาหุ้นของบริษัท Take-Two Interactive, Inc. ก็ร่วงดิ่งตกลงไปเกือบถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าในระยะเวลาต่อมาราคาหุ้นของบริษัทจะขยับตัวฟื้นกลับขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่สามารถกลับไปอยู่ ณ ตรงจุดเดิมก่อนการประกาศ
หากใครที่ติดตามข่าว GTA 6 มาตลอด คงเริ่มได้กลิ่นไม่สู้ดีมาสักพักหนึ่งแล้ว ทั้งกระแสข่าวปลดพนักงานหลายสิบชีวิตที่ทาง ร็อคสตาร์ อ้างว่าเป็นเพราะพวกเขาแอบปล่อยข้อมูลความลับของเกม ทั้งที่มีพนักงานส่วนหนึ่งออกมาโต้แย้งว่าพวกเขาถูกปลดแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยโดยไร้หลักฐานบ่งชี้ใดๆ แถมตัวอย่างเกมเพลย์ของมันก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรใหม่มานานร่วม 6 เดือนแล้ว คงได้แต่หวังว่าสุดท้ายผลงานมันจะออกมาดีตามคำสัญญา
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
thegamer
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*