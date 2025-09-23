“LONGLAY BEACH LIFE FESTIVAL 2025” 2 วัน 2 คืน 3 เวทีหลัก…หนึ่งเดียวของเทศกาลดนตรีริมทะเลที่ยั่วยวนที่สุด!

“Longlay Beach Life Festival” (ลงเล บีช ไลฟ์ เฟสติวัล) เทศกาลที่กลายเป็นนัดหมายประจำปีของกลุ่มคนหลากสไตล์ ผู้หลงใหลแฟชั่น เสียงดนตรี และวิถีบีชไลฟ์ กำลังจะกลับมาอีกครั้งในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ กับบรรยากาศแบบ #ลงเล ที่ไม่มีที่ไหนทำได้เหมือน และพร้อมดึงดูดให้คุณตกหลุมรักครั้งแล้วครั้งเล่า
การเดินทางเข้าสู่ปีที่ 6 ของ Longlay คือการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นทุกอณู ทั้งแนวดนตรีที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน กิจกรรมริมทะเลที่เพิ่มความหลากหลาย และงานออกแบบที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนอย่างลงตัว… 2 วัน 2 คืน 3 เวที ที่ครั้งนี้พร้อมส่งมอบประสบการณ์แบบ “Longlay Vibes” อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มต้นที่ “Whale Stage” เวทีหลักที่รวบรวมศิลปินคาแรคเตอร์จัดจ้านและมีสไตล์เฉพาะตัว นำโดย ALLY JETAIME, CDGUNTEE feat. NARA, GUYGEEGEE & SIR POPPA LOT, D GERRARD, FELLOW FELLOW, F.HERO, JOEYBOY, MILLI, MIRRR, SLOT MACHINE, TIMETHAI, VIOLETTE WAUTIER และ WIM
ขณะที่ “Tantalay Stage” หรือ แตนทะเล จะพาทุกคนเข้าสู่ความมันส์แสบคันด้วยซาวนด์เพลงหลากหลายสายพันธุ์ที่พร้อมกระตุ้นให้ร่างกายขยับไม่หยุดตั้งแต่เย็นย่ำไปจนถึงค่ำคืน โดยมีเหล่าดีเจและครีเอเตอร์พลังล้น BABYJOLYSTAR, CHIN CHINAWUT, CLEO P, DMG, DOOKIE, FIIXD, GO GRRRLS, GUNNER, ISSYPEOPLE, NAKARN, PEACHJI, SHIN, SHOCKKO, SRIRACHA CZADDY และ UBBY-IBBY มาร่วมปลุกเอเนอร์จี้สุดเดือดบนฟลอร์ผืนทราย ส่วน “Secret Stage” เวทีลับที่ไม่ประกาศล่วงหน้า ยังคงเป็นพื้นที่ของความเซอร์ไพรส์ที่คาดเดาไม่ได้ เต็มไปด้วยซาวนด์ใหม่ๆ คัลเจอร์ที่หลากหลาย และจังหวะที่ผสมผสานกันจนเกิดเป็นช่วงเวลาที่จะลืมไม่ลง
นอกเหนือจากดนตรี Longlay ยังเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตริมทะเลอย่างแท้จริง เพราะนี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือคอมมูนิตี้ที่รวมคนแฟชั่น คนครีเอทีฟ และคนรักบีชไลฟ์ให้มาพบกันบนผืนทรายเดียว ทั้ง Surf, SUP Board, Beach Volley, Muay Talay, Sand Art, Ice Bath, Yoga, Art Performances, Beach Market by ISLAND, Arts & Installations ไปจนถึง Food & Drinks ที่รอให้คุณได้สัมผัสและใช้เวลาร่วมกัน
The beach is calling. Again. ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เตรียมออกเดินทางไปยังหาดบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความทรงจำครั้งใหม่ไปด้วยกัน!
CUB House presents “Longlay Beach Life Festival 2025”
29–30 November 2025 | Bang Kao Beach, Cha-Am, Phetchaburi
🎫 Tickets available only on EventPass >> https://evpss.in/longlay2025
🎥 บรรยากาศงาน: https://www.instagram.com/p/DOTdC9WElSf/
ติดตามอัปเดตทั้งหมดได้ที่
Facebook: LonglayFestival | Instagram: @longlayfestival
#CUBHouse #Longlay2025 #LonglayBeachLifeFestival2025
#BeachLife #Festival #Thailand