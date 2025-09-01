xs
กระแส ‘Buy the Dip’ พุ่งแรง สะท้อนสัญญาณตลาดคริปโตยังไม่ถึงจุดต่ำสุด

เสียงเชียร์ “ซื้อดักจังหวะร่วง” ทะยานบนโซเชียล หลังบิทคอยน์ดิ่ง 5% สะท้อนภาวะนักลงทุนยังไม่ถอดใจ ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนนี่อาจไม่ใช่สัญญาณฟื้น แต่เป็นจุดเสี่ยงตลาดกำลังร่วงต่อ ด้านมูลค่าคริปโตรวมทรุดกว่า 6% นักลงทุนลุ้นเฟดลดดอกเบี้ย–อนุมัติ ETF อัลต์คอยน์ จุดกระแส “Altseason” ครั้งใหม่

ตามการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มข้อมูล Santiment ระบุว่ากระแส “Buy the Dip” หรือการเร่งเข้าซื้อคริปโตเมื่อราคาปรับลง กำลังกลับมาร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย หลังบิทคอยน์ปรับตัวลงกว่า 5% ในรอบสัปดาห์ สู่ระดับ 108,748 ดอลลาร์ จากจุดสูงสุด 124,128 ดอลลาร์เมื่อ 14 ส.ค. แต่แทนที่จะสะท้อนแรงหนุน กลับอาจเป็น “สัญญาณอันตราย” ว่าตลาดยังไม่แตะจุดต่ำสุด

ไบรอัน ควินลิแวน นักวิเคราะห์จาก Santiment ชี้ว่า การแห่พูดถึง “Buy the Dip” มักไม่ใช่สัญญาณฟื้นจริง เพราะตลาดมักจะสร้างฐานจริงก็ต่อเมื่อเกิดบรรยากาศ “สิ้นหวัง” นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าไปซื้อ แต่หากยังมีความคึกคักและแห่เข้าตลาด อาจตีความได้ว่ายังมีแรงร่วงต่อรออยู่

ภาพรวมตลาดคริปโตยังอ่อนแรง

มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ 3.79 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงกว่า 6.18% ในรอบ 7 วัน ขณะที่บิทคอยน์ยังครองตลาดด้วยสัดส่วนสูง แต่การเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนว่าความเชื่อมั่นเริ่มสั่นคลอน แม้ดัชนี Crypto Fear & Greed จะขยับจากระดับ “Fear” 39 จุด กลับมาที่ “Neutral” 48 จุดในวันอาทิตย์ แต่ก็ยังบ่งชี้ว่าตลาดไม่มั่นใจในทิศทางระยะสั้น

แรงเก็งกำไร Altcoin Season เริ่มโหมแรง

อย่างไรก็ดีแม้บิทคอยน์จะเผชิญแรงขาย แต่บรรดานักเทรดบางส่วนกลับมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณการเข้าสู่ “Altcoin Season” ครั้งใหม่ โดย CoinMarketCap ระบุว่า Altcoin Season Index ขยับขึ้นแตะ 60 จาก 100 เปลี่ยนสถานะจาก “Bitcoin Season” เป็น “Altcoin Season” อย่างเป็นทางการ

ขณะที่นักเทรดชื่อดังอย่าง Ash Crypto โพสต์ใน X (Twitter เดิม) ว่า “อัลต์คอยน์ตอนนี้ Oversold หนักที่สุดในประวัติการณ์ แม้แต่ช่วงวิกฤตโควิด การล่มสลายของ FTX หรือสงครามการค้าก็ไม่ถึงขั้นนี้” พร้อมคาดการณ์ว่าอาจกำลังจะเกิด “Mega Altseason” คล้ายปี 2560 และ 2564 ที่เคยจุดกระแสราคาพุ่งแรงทั่วตลาด

เฟด–ETF อัลต์คอยน์ เป็นแรงหนุนมหภาค

ขณะที่ปัจจัยหนุนความหวังอีกประการคือ ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบปีเดือนกันยายน โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่านักลงทุนมองโอกาสถึง 86.4% ว่าจะเกิดขึ้นจริง ประกอบกับความเป็นไปได้ที่ SEC จะอนุมัติ กองทุน ETF อัลต์คอยน์ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยิ่งเพิ่มความคาดหวังว่าตลาดจะพลิกกลับขึ้นอีกครั้ง

อย่างไรก็ดีแม้สัญญาณ “Buy the Dip” จะถูกตีความว่าเป็นความเชื่อมั่น แต่การเร่งเข้าซื้ออาจเป็นเพียง “ความโลภในยามร่วง” ไม่ใช่การสร้างฐานที่มั่นคง ขณะเดียวกัน การเก็งกำไร Altseason ก็มีความเสี่ยงไม่น้อย เพราะต้องอาศัยทั้งปัจจัยมหภาค การตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟด และความคืบหน้าของ ETF หากปัจจัยเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นตามคาด การเข้าซื้อในจังหวะนี้อาจกลายเป็น “กับดักราคา” มากกว่าประตูสู่กำไร นักลงทุนจึงควรประเมินทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ

