ตัวอย่างใหม่ "Grand Theft Auto VI" ยอดวิวทะลุ 475 ล้านครั้งในหนึ่งวัน!

เมื่อเทียบกับตัวอย่างแรกของเกมซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2023 มียอดชมเพียง 93 ล้านครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน (ตัวอย่างแรกปล่อยให้รับชมเฉพาะบน YouTube และไม่ได้ใช้เพลงที่ฮิตที่สุดบนแพลตฟอร์มในขณะนั้น) Rockstar กล่าวว่าการเปิดตัวตัวอย่างที่สองนี้เป็นวิดีโอเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ในส่วนของภาพยนตร์ ตัวอย่าง Deadpool & Wolverine เปิดตัวด้วยยอดชม 365 ล้านครั้งใน 24 ชั่วโมงแรก ในขณะที่ The Fantastic Four: First Steps เปิดตัวด้วยยอดชมมากกว่า 200 ล้านครั้งด้วยยอดรับชมที่สูงเกือบ 500 ล้านครั้ง ตอกย้ำถึงความต้องการของเกมแนวโลกเปิด ซึ่งเป็นภาคต่อของเกม Grand Theft Auto V ที่วางจำหน่ายในปี 2013 และยังส่งผลถึงเพลงประกอบที่ใช้ในตัวอย่างที่สองอย่าง "Hot Together" ของ The Pointer Sisters (แต่งโดย Sharon Robinson) ที่มียอดสตรีมบน Spotify เพิ่มขึ้น 182,000% นับตั้งแต่เปิดตัวกล่าวในแถลงการณ์ว่า "Grand Theft Auto เป็นเกมที่ผสมผสานวัฒนธรรมสมัยนิยมได้อย่างลงตัว ดนตรีเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้ากับซีรีส์นี้มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นแฟน ๆ ทั้งหน้าใหม่และเก่าได้สัมผัสกับเพลงอันโด่งดังผ่านเกมยอดนิยม"GTA VI ถือเป็นเกมฟอร์มยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเปิดตัวในปีหน้า โดยมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 (เดิมทีมีการประกาศเปิดตัวในภายปีนี้) Rockstar ได้พัฒนาเกมนี้มานานหลายปี และคาดว่าตัวเกมใช้งบพัฒนามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ส่วน GTA V มีการประเมินว่าตัวเกมทำรายได้เกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2013