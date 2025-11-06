"เพลย์สเตชัน พอร์ทัล" รองรับคลาวด์สตรีมเต็มสูบ ส่วนไทยได้แต่มอง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับบริการที่ช่วยปลดล็อคขีดความสามารถของเจ้าเครื่องพกพา ให้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอนโซลอีกต่อไป
หลังทดสอบเบต้ามาได้หนึ่งปี ในที่สุดทางบริษัท Sony Interactive Entertainment ก็พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการคลาวด์สตรีมมิ่งสำหรับเครื่องพกพา PlayStation Portal อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหล่าสมาชิก PlayStation Plus Premium ทุกคนจะสามารถสตรีมเกม PS5 ในไลบรารีของตนมาเล่นผ่านอุปกรณ์พกพาดังกล่าวได้แบบไม่ต้องง้อเครื่องคอนโซล
ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการนั้นจะมีเกมดิจิทัล PS5 จำนวนนับพันไตเติ้ลที่พร้อมรองรับการคลาวด์สตรีมมิ่ง อาทิเช่น ASTRO BOT, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto V และ Resident Evil 4 เป็นต้น
นอกเหนือจากบรรดาเกมดิจิทัลที่คุณมีในไลบรารี เหล่าเกมนับร้อยในคลัง Game Catalog และ Classics Catalog จากการสมัครสมาชิก PS Plus อย่าง Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea และ The Last of Us Part II Remastered ก็จะสามารถคลาวด์สตรีมมาเล่นผ่านเครื่องพอร์ทัลได้โดยตรงเช่นเดียวกัน
บริการคลาวด์สตรีมนี้จะมาช่วยปลดแอกเครื่องคอนโซล PlayStation 5 ให้เป็นอิสระจาก PlayStation Portal เพราะคุณสามารถเข้าถึงเกม PS5 ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องแย่งเครื่องคอนโซลกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว แถมเวลาอยู่ข้างนอกคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟที่บ้านจะดับหรือมีใครเผลอมาปิดมาวุ่นวายกับเครื่องคอนโซลของคุณ
***อย่างไรก็ตาม สำหรับเกมเมอร์ชาวไทยก็คงได้แต่นั่งมองตาปริบๆ เพราะบริการ PlayStation Plus Deluxe ที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่นั้น มันไม่ได้รองรับบริการคลาวด์สตรีมมิ่งเหมือนอย่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนั่นเอง***
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
