พลิกโฉมร้านชาสู่โลกสยองขวัญ "NOSE TEA x JUNJI ITO" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

NOSE TEA #ชาชีสที่จริงใจ ทำถึงอีกแล้ว! เมื่อโปรเจ็กต์คอลแลปล่าสุดหมุนวนมาเจอกับ JUNJI ITO ปรมาจารย์นักวาดการ์ตูนสยองขวัญชื่อดังชาวญี่ปุ่น ที่มีสไตล์การเล่าเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างบรรยากาศสยองขวัญ เข้ากับความแปลกประหลาดที่เหนือธรรมชาติ เมื่อความงามอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย และความสับสน แต่กลับชวนให้คุณมาลิ้มลอง และอยากค้นหา ระหว่างความ "วังวน" และ "เกลียวคลื่น" ผ่านงาน Art Installation อย่าง "The Beauty of Chaos" กับความงามที่น่าหลงใหลซุกซ่อนอยู่
การตีความโลกแห่ง “วังวน” จากลายเส้นแห่งความสยองขวัญสู่ “เกลียวคลื่น” ของรสชาติที่คุณเองก็คาดไม่ถึง เมื่อ “ครีมชีส” คือ “ลายเซ็น” ของ “NOSE TEA” เป็นหัวใจดวงสำคัญที่อยู่บนเครื่องดื่มทุกแก้ว ไอเดียตั้งต้นของ “NOSE TEA” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานระดับตำนานอย่าง “Uzumaki” หรือ “ก้นหอยมรณะ” ด้วยเรื่องราวของเมืองที่ต้องคำสาปจากลายเส้น “ก้นหอย” ที่ค่อย ๆ กลืนกินทุกสิ่งอย่างน่าสะพรึงกลัว ภาพของ “วังวน” ที่หมุนวนอย่างไม่มีวันจบ นั่นคือไอเดียแรกที่ “NOSE TEA” ตีความ “การหมุนวน” ให้ออกมาเป็นรสชาติ “วิปครีมชีสวังวน”
“วิปครีมชีส” ท็อปปิ้งไอเดียใหม่จาก “NOSE TEA” ที่จินตนาการมาจาก “JUNJI ITO” ไม่ใช่เพียงลดทอนความเข้มข้น แต่เรากำลังคลี่คลาย รสชาติที่หลายคนคุ้นเคยให้อยู่ในรูป “เกลียวคลื่น” ของความนุ่มฟู เนื้อวิปครีมชีสที่เบาดุจปุยนุ่น จะหมุนเป็น “วังวน” ละมุนลิ้น เหลือไว้เพียงรสชาติความเค็ม มัน นัว อันเป็นเอกลักษณ์ของ “NOSE TEA” ที่จะทำให้คุณหลงใหลอยู่ใน “วังวน” จนต้องวนกลับมาชิมมันอีกครั้ง
คลังสยองของ “The Beauty of Chaos” ยังถูกเติมอารมณ์หลอนกับการ take over สาขาปั๊มเชลล์ ถนนข้าวหลาม ให้มีกลิ่นอาย “JUNJI ITO” แฝงเข้าไป เริ่มตั้งแต่โซนด้านหน้า ถูกวางด้วยบอลลูนหลอนขนาดยักษ์รูปหน้าคน ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง “Hanging Balloons” ที่แค่เห็นก็รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังจ้องอยู่เหนือหัวพวกคุณอยู่ พร้อมเหล่าสแตนดี้ ตัวละครต่างๆ มาเสิร์ฟความหลอนถึงหน้าประตู ก่อนจะพาทุกคนก้าวเข้าสู่คลังสยองที่แบ่งออกเป็นสามโซนได้แก่
โซนแรก “พื้นที่ต้องคำสาป” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านของ “SOICHI” บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหลอนลึกลับ และพิธีกรรมมนต์ดำ พอเริ่มก้าวเข้าข้างในจะเป็น “Living Room” ที่ “SOICHI” ใช้ทำพิธีเล่นของอย่างจริงจัง … เพราะทุกครั้งที่เขาทำพิธี ที่นี่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป …
โซนที่สองคือ “Classroom of TOMIE – ห้องเรียนที่ไม่มีวันลืม” เพราะเรื่องราวสุดน่าสะพรึงกลัวของ “TOMIE” เริ่มต้นจากที่นี่ — ห้องเรียนธรรมดาที่กลายเป็นจุดจบของเธอ “TOMIE” ถูกฆ่า ก่อนจะถูกเพื่อน ๆ ร่วมชั้นนำชิ้นส่วนของเธอไปซ่อนความสยอง เพื่ออำพรางคดี
โซนที่สามคือ “Drive-Thru Graveyard – สุสานที่ยังไม่สงบ” แม้จะเป็น Drive-Thru แต่บรรยากาศไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอน เพราะที่นี่คือ “สุสาน” ของผู้ที่ไม่ยอมจากไปง่ายๆ ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง “เมืองหลุมศพ” ที่ในเรื่องนั้นคนถูกฝังทั้งเป็น และป้ายหลุมศพผุดขึ้นรอบเมือง เลยเป็นที่มาของ “คนเป็น” กลายเป็น “สุสาน” นั่นเอง บอกเลยว่าหากใครขับรถมารอซื้อเครื่องดื่ม “NOSE TEA” ต้องหลอนอยู่ใน “วังวน” ของความสยองผ่านสุสานนี้อย่างแน่นอน
ความหลอนของคลังสยองยังจัดหนักด้วยกิจกรรม “PIECES OF TOMIE” ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกไปกับการ “ค้นหาชิ้นส่วนของเธอ ในห้องเรียนของ NOSE TEA” เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างถูกซุกซ่อนใต้เงามืด เปิดให้ทุกคนหยิบไฟฉายทำภารกิจส่องหาชิ้นส่วนของ “TOMIE” ที่ถูกซ่อนอยู่ทั่วห้อง “NOSE TEA”
โดยชาว “NOSE TEA” เลิฟเวอร์ และแฟน ๆ ของ “JUNJI ITO” สามารถเข้ามาสัมผัสโลกแห่ง “วังวน” ความสยองผ่าน “เกลียวคลื่น” ความอร่อยในงาน “The Beauty of Chaos” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น. สาขาปั๊มเชลล์ ถนนข้าวหลาม เพราะ “NOSE TEA” ไม่ได้แค่สร้างท็อปปิ้งใหม่ แต่เรากำลังชวนคุณมาสัมผัสอีกมิติหนึ่งของความอร่อย ที่ดีไซน์มาจากการเปลี่ยนลายเส้นแห่งความสยอง ให้กลายเป็นวังวนแห่งความอร่อย จนคุณลืมไม่ลง!
