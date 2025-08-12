CODECHAOS 25 Mid BOA ดีไซน์ล้ำสมัย พร้อมความกระชับที่ปรับแต่งได้

อาดิดาส กอล์ฟ สานต่อความสำเร็จของ CODECHAOS รองเท้ากอล์ฟไร้ปุ่มระดับแข่งขันที่มีดีไซน์ล้ำสมัย กับ CODECHAOS 25 Mid BOA ที่นำเสนองานดีไซน์ที่แปลกตามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมโครงสร้างและวัสดุระดับสูง เพื่อให้ได้รองเท้ากอล์ฟแบบไร้ปุ่มที่สร้างความกระชับที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ทั้งยังปรับแต่งได้ตามสรีระเท้าที่แตกต่างกันไปของผู้สวมใส่ แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะและความสบายแบบเหนือชั้น
รองเท้าตระกูล CODECHAOS เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ยอดนิยมของอาดิดาส โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2020 ด้วยการฉีกรูปแบบเดิมๆ สร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์ที่แปลกตา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้ได้รองเท้ากอล์ฟแบบไร้ปุ่มที่ตอบสนองได้ทั้งแฟชั่นและการแข่งขัน
หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา CODECHAOS มาอีกหลายรุ่น ทั้ง CODECHAOS 22 และ CODECHAOS 25 ที่ถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอาดิดาส กอล์ฟตัดสินใจพัฒนา “CODECHAOS 25 Mid BOA” เอาใจนักกอล์ฟที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำจำเจอยู่ที่เดิม แต่ยังคงมีเทคโนโลยีขั้นสุดของแบรนด์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ไฮไลท์ของ CODECHAOS 25 Mid BOA คือมีการปรับปรุงระบบ BOA® ให้กระชับเท้าได้ครอบคลุมสรีระที่แตกต่างกันของผู้สวมใส่ โดยวางแถบโอบเท้าทั้งด้านในและด้านนอกซ้อนกันเพื่อเฉลี่ยแรงดึง ส่วนอัปเปอร์ใช้ผ้าเนื้อนุ่มและยืดหยุ่นแต่สามารถกระชับเท้าให้แน่น ผสานกับดีไซน์แถบรัด 2 ชั้นที่เชื่อมต่อตะขอและห่วงในบริเวณข้อเท้า ส่งผลให้รองเท้ารุ่นนี้ล็อคเท้าได้จากทุกมุมทั้งแนวตั้งและแนวนอน สร้างความกระชับพอดีเข้ากับรูปเท้าที่หลากหลาย มอบความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับรองเท้า เพิ่มความมั่นคงที่เหนือชั้น
นอกจากนี้ยังเป็นเป็นครั้งแรกในซีรี่ส์นี้ที่ใช้พื้นรองเท้าชั้นในแบบใหม่ ให้ความสบายพร้อมระบบรองรับแรงกระแทกที่นุ่มเป็นพิเศษเพื่อการเดินที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นมาตรฐาน ทั้งนี้ดีไซน์แบบ mid-cut ทรงสูงขึ้นยังส่งผลให้รองเท้ามีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย