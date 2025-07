ดื่มด่ำประสบการณ์แปลกใหม่กับ “NOSE TEA” ที่รังสรรค์เมนู“ชาจิบศรัทธา” แรงบันดาลใจจากกลิ่นอายลึกลับ และพลังความศรัทธาจากภาพยนตร์เรื่อง “ท่าแร่”

โดยภายในแก้วจะเป็นชามะลิพรีเมี่ยมเนื้อสมูทตี้ ที่มีกลิ่นหอมโดดของดอกมะลิ ให้ความรู้สึกเสมือนคุณกำลังอยู่ในพิธีกรรมไสยศาสตร์ ถูกเติมแต่งประดับประดาด้วยพานดอกไม้ในรูปแบบเยลลี่หนึบเคี้ยวเพลิน ตามด้วยเนื้อไข่สูตรพิเศษ หอมกลิ่นไข่ ไร้กลิ่นคาว เนื้อสัมผัสละมุน พร้อมกลิ่นวานิลลาอ่อนๆ จากฝักวานิลลาแท้ๆ ออนท็อปด้วยครีมชีสสูตรซิกเนเจอร์ของ “NOSE TEA” ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์ เพื่อให้รสชาติของพานดอกไม้ในพิธีกรรม มีรสชาติจากธรรมชาติจริงๆในส่วนของชื่อเมนู“ชาจิบศรัทธา” ถูกดีไซน์มาจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อและพลังศรัทธาที่มีรากฐานมาจาก 2 วัฒนธรรมทั้งทางฝั่งคริสต์ และพิธีเหยาที่เป็นหัวใจสำคัญของชีวิต ผู้คนในดินแดน “ท่าแร่” ที่เราอยากให้คุณค่อยๆ สัมผัสความเชื่อในเรื่องความอร่อย ไปพร้อมๆ กับความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สอดคล้องไปกับความดำมืด ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังสะท้อนเรื่องราวความเป็น “ท่าแร่” ทุกอณู ซึ่งเมนู “ชาจิบศรัทธา” เปิดขายที่ “NOSE TEA” สาขา ONE Bangkok เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2568นอกจาก “NOSE TEA” จะดีไซน์เมนูใหม่ให้สอดคล้องกับธีมภาพยนตร์แล้ว เรายังตกแต่งและใส่กลิ่นภายในร้านสาขา One Bangkok ตึก The Storeys ชั้น B1 ให้มีกลิ่นอายความขลัง ความดำมืด ชวนให้หวาดกลัว เชื่อเลยว่า หากคุณได้ชิม “ชาจิบศรัทธา” ครั้งแรก และก้าวขาเข้ามาในร้านจะเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของ “ท่าแร่” ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ที่สาดความสยองจนคุณลืมไม่ลง ….