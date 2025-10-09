เผยตัวอย่างแรก "YOUR LETTER จดหมายของยอน" จากเว็บตูนดัง สู่แอนิเมชันฮีลใจแห่งปี!

"YOUR LETTER จดหมายของยอน" ภาพยนตร์แอนิเมชันจากประเทศเกาหลีใต้ ดัดแปลงจากเว็บตูนสุดฮิตที่เคยทำลายสถิติยอดอ่านสูงสุด ปล่อยตัวอย่างแรกให้แฟน ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นและงดงาม เตรียมเข้าฉายในไทย 30 ตุลาคมนี้
"YOUR LETTER จดหมายของยอน" เล่าเรื่องราวของ 'ลีโซริ' เด็กสาวมัธยมต้นที่ตัดสินใจย้ายโรงเรียนหลังต้องเผชิญการกลั่นแกล้งจากเพื่อนที่โรงเรียนเก่า แต่ในโรงเรียนใหม่ เธอกลับค้นพบกล่องจดหมายปริศนาที่เต็มไปด้วยข้อความซ่อนเร้น จากฉบับแรกนำทางสู่ฉบับต่อ ๆ ไป พร้อมกับการเดินทางค้นพบมิตรภาพและผู้คนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล จนทำให้เธอได้เรียนรู้ความหมายของมิตรภาพ ความไว้ใจ และการก้าวข้ามบาดแผลในใจ
แอนิเมชันเรื่องนี้กำกับโดย คิม ยงฮวาน (Kim Yong-hwan) โดดเด่นด้วยงานภาพที่ละเมียดละไมในแบบฉบับเกาหลี และบทภาพยนตร์ที่สะท้อนหัวใจของผู้ชมทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังเผชิญการเติบโต หรือผู้ใหญ่ที่ย้อนนึกถึงวันเวลาแห่งมิตรภาพในอดีต ทำให้ "YOUR LETTER จดหมายของยอน" กลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งปี และพร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมชาวไทยทุกคน
"YOUR LETTER จดหมายของยอน" จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 30 ตุลาคมนี้ สามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
