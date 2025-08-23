“หนัดกินผัก 2025” จากแผลในใจสู่เทศกาลกัญชา พื้นที่สีเขียวแห่งความเข้าใจและมิตรภาพ

จานนัท หนัดกินผัก หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “หนัดกินผัก” เผยเบื้องหลังเทศกาลกัญชาไม่ได้เกิดจากไอเดียเก๋ ๆ หากแต่ถือกำเนิดจากบาดแผลในใจ หลังการสูญเสียเพื่อนสนิท กลายเป็นแรงบันดาลใจสร้างพื้นที่ให้คนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อน ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนทั้งความสนุก ความลึก และความเป็นมนุษย์
หลายคนอาจคุ้นชื่อ “หนัดกินผัก” ในฐานะเทศกาลกัญชาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุก แต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นของงานนี้กลับมาจากความเจ็บปวดของผู้ก่อตั้ง “จานนัท” ณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ ที่ต้องสูญเสียเพื่อนสนิทและหุ้นส่วนการทำงานกะทันหัน โดยทั้งคู่ยังมีเรื่องค้างคาใจที่ไม่ได้เคลียร์กันก่อนจากลา
“ตอนนั้นผมจมดิ่ง ไม่ใช่เพราะเขาเสียชีวิตอย่างเดียว แต่เพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันให้เต็มที่ก่อน” จานนัทเล่า พร้อมย้ำว่าจากบาดแผลครั้งนั้น เขาตัดสินใจสร้าง “หนัดกินผัก” ขึ้นปีละครั้ง เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนกันอย่างแท้จริง “ไม่มีใครต้องจากไปแบบค้างคา”
เขามองว่าเทศกาลนี้ไม่ได้มีเพียงความมันส์หรือการเฉลิมฉลอง แต่คือ “ความเปราะบาง” ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ โดยใช้กัญชาเป็นเพียงสัญลักษณ์เชื่อมโยงหัวใจและความเข้าใจ
สำหรับปี 2025 งาน “หนัดกินผัก” เตรียมขยายกิจกรรมมากขึ้น โดยยังคงรักษาหัวใจเดิม อาทิ
- Cannabis Cup เวทีประกวดดอกกัญชาคุณภาพ พร้อมกิจกรรมพันลำเร็ว
- Open Mic on Boxing Ring เวทีมวยที่เปลี่ยนเป็นเวทีดนตรีให้ทุกคนได้แสดงออก
- High Talk เวทีสนทนาเรื่องความไซคีเดลิคในมิติต่าง ๆ ทั้งสุขภาพ ธุรกิจ และจิตวิญญาณ
- Music Concert การแสดงดนตรีหลายแนว ทั้งเร็กเก้ ฮิปฮอป และโพสต์ร็อก
- รวมถึง การมอบรางวัลบุคคลขับเคลื่อนแห่งปี เพื่อยกย่องคนทำงานจริงในวงการกัญชา
โดยในปีนี้มีกิจกรรมใหม่ - Miss Mary Jane การประกวดนางงามที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมกัญชา
จานนัททิ้งท้ายว่า “หนัดกินผักไม่ใช่แค่งานเทศกาล แต่คือโลกที่ผมอยากเห็น แม้ปีละครั้งก็ยังดี ที่ทุกคนได้ยิ้ม ได้ยอมรับกัน และเป็นเพื่อนกันโดยไม่ต้องรีบ”
ทั้งนี้ Nudkinpuk Fair (Lock n’Roll) จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ณ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ทาง www.theconcert.com