ชินจังเดอะมูฟวี่ "แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" ปล่อยทีเซอร์โปสเตอร์ชวนติดตาม 23 ต.ค.นี้

ADK Emotions Bangkok และ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พร้อมส่งต่อความสนุกสุดฮาและความป่วนสุดแสบแบบไม่ยั้ง ปล่อย ทีเซอร์โปสเตอร์แรกอย่างเป็นทางการ ของภาพยนตร์แอนิเมชันภาคล่าสุด "Crayon Shinchan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่ ตอน ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" ภาพยนตร์อนิเมะลำดับที่ 33 จากแฟรนไชส์ขวัญใจตลอดกาล Crayon Shin-chan กำกับโดย Masakazu Hashimoto และเขียนบทโดย Kimiko Ueno, Yoshito Usui
ทีเซอร์โปสเตอร์นี้ ได้สร้างความสงสัยและตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ชินจังทันที เมื่อมีประโยคที่ชวนขนลุกว่า “ลาก่อนนะ ชินจัง” ไม่นะ….เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ หลายคนคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา ว่าเรื่องราวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเหล่าแก๊งคาซึคาเบะจะพลิกผันอย่างไร
แฟน ๆ จะได้ร่วมผจญภัยไปกับ ชินจังและผองเพื่อน ที่เตรียมยกขบวนความวุ่นวายไปไกลถึง แดนภารตะ ประเทศอินเดีย พร้อมเจอเรื่องราวการผจญภัยสุดร้อนแรงที่ทั้งเผ็ดมันส์และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความบันเทิง และมิตรภาพในแบบฉบับของชินจัง ที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด พร้อมการันตีความฮาและความสนุกที่ครอบครัวทุกวัยสามารถร่วมชมด้วยกันได้
เตรียมตัวให้พร้อมกับ "Crayon Shinchan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers เครยอนชินจัง เดอะมูฟวี่: ร้อนแรงแซ่บเว่อร์! แดนเซอร์แห่งคาซึคาเบะ" วันที่ 23 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok และ X
