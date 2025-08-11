ย้อนมิตรภาพก่อนพลิกสู่ศัตรูแค้น "มหาเวทย์ผนึกมาร พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" 4 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พาผู้ชมย้อนเรื่องราวต้นกำเนิดของมิตรภาพ ความสูญเสีย และเส้นทางสู่จุดเปลี่ยนสู่ศัตรูแค้นใน "มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" เตรียมเข้าฉายในประเทศไทย วันที่ 4 กันยายนนี้
"JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie" หรือ "มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" กำกับโดย โชตะ โกโซโนะ จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ โกะโจ ซาโตรุ และ เกะโท สุงุรุ ยังเป็นเพียงนักเรียนปีสองแห่งโรงเรียนไสยเวทโตเกียว
เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ เทนเงน ผู้อมตะ มอบหมายภารกิจสำคัญให้โกโจและเกะโท ปกป้อง อามาไน ริโกะ เด็กสาววัย 14 ปีผู้ถูกเลือกให้เป็น "Star Plasma Vessel" เพื่อผสานร่างกับเทนเงนและคงความอมตะทุก ๆ 500 ปี แต่เส้นทางไม่ง่าย เมื่อกลุ่มศาสนิกชนตั้งค่าหัวมหาศาลให้ผู้ที่สามารถสังหารริโกะได้ และหนึ่งในนั้นคือ โทจิ ฟุชิงุโระ นักฆ่าผู้ไร้พลังเวทย์ แต่มีร่างกายแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ ผู้ถูกว่าจ้างให้ทำภารกิจสุดอันตรายนี้
"JUJUTSU KAISEN" ผลงานมังงะสุดฮิตจากปลายปากกาของ เกเกะ อาคุตามิ ถ่ายทอดการต่อสู้ระหว่าง "คำสาป" ที่ถือกำเนิดจากอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ กับ "นักไสยเวท" ผู้มีหน้าที่ปราบคำสาปให้สิ้นซาก ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ของสำนักพิมพ์ชูเอฉะ ตั้งแต่มีนาคม 2018 จนถึงกันยายน 2024 รวมระยะเวลากว่า 6 ปีครึ่ง มียอดตีพิมพ์รวม (รวมฉบับดิจิทัล) ทะลุ 100 ล้านเล่ม ขณะที่ Guinness World Records ยกให้เป็นอนิเมะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกในปี 2024-2025 อีกด้วย
"มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 4 กันยายนนี้ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok และ X
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*