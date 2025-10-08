ป.ป.ช.ยกเครื่องโฆษกฯยุคใหม่ทำงานเชิงรุก ไม่เอี่ยวการเมืองสีน้ำเงิน มั่นใจตอบคำถามสังคมได้

ป.ป.ช.ยกเครื่อง โฆษกฯ ยันยุคใหม่ ทำงานเชิงรุก ไม่เอี่ยวการเมืองสีน้ำเงิน มั่นใจการทำงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอบคำถามสังคมได้
วันนี้ (8 ต.ค. ) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาพิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวในระหว่างพบปะสื่อมวลชน ประจำสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถึงการทำงาน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยุคใหม่ ปี 2569 ว่าบทบาทการทำงาน ในอนาคตข้างหน้า จะวางรูปแบบการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ภาคการทำงานของ ป.ป.ช. ที่ถูกมองว่าช้าหมดไป จะมีการติดตามและรายงานเป็นระยะ ๆ ที่จะมีการปรับปรุง ทั้งในเรื่องโครงสร้าง มีหน่วยงานพิเศษทำหน้าที่เป็นม้าเร็ว ทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และเฝ้าระวังโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณสูง และในเรื่องการไต่สวน จะต้องกำหนดกรอบการทำงาน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2-3 ปี ในช่วงที่ตนรับผิดชอบ จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง
“ในอนาคตเราจะมุ่งเน้น คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบกับประชาชน ค่อนข้างจะสูง เป็นเรื่องของสาธารณะ สมบัติของแผ่นดิน สาธารณะประโยชน์ เราจะมีมาตรการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น”
เมื่อถามถึง สังคมตั้งข้อสังเกต คณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวโยงกับการเมืองสีน้ำเงิน นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การทำงานของ ป.ป.ช. มีระบบถ่วงดุลกันเอง ซึ่งในขณะนี้มีคณะกรรมการจำนวน 1 คน และแต่ละคนมีอิสระในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยคดี ในส่วนของการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาหรือวุฒิสภา เรามีการตรวจสอบจากภายนอกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องถือเป็นหลัก ก็คือความเป็นกลาง ดังนั้นสิ่งที่มีข้อครหา จุดที่จะพิสูจน์ความเป็นกลาง ว่าการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือหลักการให้เหตุผลทางกฎหมาย ในการวินิจฉัยคดีแต่ละคดีที่ออกไป ขอยืนยันว่า ข้อเท็จจริงจะพิสูจน์ตัวมันเอง ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
”ผมย้ำว่า ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกท่าน มีที่มาซึ่งปัจจุบัน หลายๆคนมีที่มามาจาก ตุลาการหรือผู้พิพากษา เพราะฉะนั้นท่านต้องมีคุณงามความดี เป็นที่ยอมรับ จากคณะกรรมการสรรหา ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ ป.ป.ช. ให้เหตุผลออกไป จะไม่มีภาพในอดีตที่เปรียบเทียบถ้าเป็นชุดนี้ ผมยังเชื่อมั่นว่าการทำหน้าที่ของท่าน จะพิสูจน์สิ่งที่สังคมตั้งคำถามได้“